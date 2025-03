Violaron el debido proceso: Indican que existe materia jurídica para presentar denuncia constitucional contra anterior pleno caviar de la JNJ

Jurista Victor García Toma asegura que abusaron del derecho con la aplicación de inconstitucional procedimiento inmediato.

El jurista y ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, afirmó que el Congreso de la República podría presentar una denuncia constitucional contra los siete miembros del anterior pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber aprobado y aplicado el proceso disciplinario inmediato, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

A su entender, “el fundamento del tribunal es correcto (…) las disposiciones, principios, valores de la constitución tienen que ser respetadas por la ley y la ley por los decretos, las reglas, etc., y aquí definitivamente la junta ha establecido un reglamento en donde establece un procedimiento que la ley no reconoce. Entones, el fundamento del tribunal es sólido y válido”.

García Toma expresó que [los ex integrantes de la JNJ] “ahora están en un problema porque el fundamento para una denuncia constitucional no es subjetivo, está dado en la propia sentencia del tribunal”.

“En el caso de denuncias constitucionales recordemos que es un procedimiento político y en esto tiene que ver aspectos como por ejemplo, oportunidad, conveniencia, utilidad, si es prudente hacerlo o no en un determinado contexto pero desde el punto de vista que hay materia jurídica para esto, hay materia jurídica, lo otro será fruto ya de una evolución o evaluación política”, sostuvo.

“El principio de legalidad son aspectos básicos del derecho. Ellos [los anteriores miembros] lo conocían, yo creo que en todo caso han querido hacer un procedimiento más allá de la formalidad que sea rápido, expeditivo para demostrar eficacia, eficiencia, pero en realidad lo que han cometido es un abuso a un derecho fundamental porque el procedimiento no era el debido”, explicó respecto a las razones del cuestionado reglamento.

El anterior pleno de la JNJ estuvo conformado por el exministro ollantista Aldo

Vásquez, la octogenaria Inés Tello de Tello, Guillermo Thornberry, María Zabala Valladares —la comadre de la lagarta fiscal Zoraida Ávalos—, el caviar Humberto de la Haza, Imelda Tumialán y Henry Ávila, quien renunció por sus vínculos con las empresas chinas que operaban en la ciudad de Marcona, Ica.