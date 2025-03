Vacancia, escándalo y abuso de autoridad

Los vecinos, regidores y comerciantes de Surquillo hicieron sentir su voz de protesta durante la sesión de consejo que vio la vacancia del cargo de la alcaldesa Cinthia Loayza. La cita se frustró debido a que no se permitió el ingreso del impulsor de la vacancia y se cortó el uso de la palabra a un regidor lo que generó la indignación de los regidores que llegaron a la comisaría para denunciar a la autoridad edil por el delito de abuso de autoridad.

La cita fue en el Palacio de la Juventud a donde acudieron unas cien personas, entre comerciantes y vecinos, pero también unos cien policías y serenos que rodearon el local. El problema empezó con la negativa al ingreso del vecino que impulsó la vacancia, Hugo Campos y de su abogado.

Luego de algunos roces en el ingreso de algunos regidores, empezó la sesión de consejo y cuando el regidor Manuel Franco Tragodara pidió que le considere en la lista de asistencia, la alcaldesa solo atinó a decir “rechazada”.

Tragodara pidió una cuestión previa porque acudió a los servicios e insistió en que se le considere en el debate por la vacancia. “Fui a los servicios un momento, todos los regidores me han visto”, dijo. La alcaldesa respondió diciendo: estamos en el marco del debate.

En los exteriores del Palacio de la Juventud los ánimos se habían caldeado debido a que el promotor de la vacancia, Hugo Campos, no podía ingresar a la sesión.

ABUSO DE AUTORIDAD. “Hemos llegado a la comisaría a denunciar a la alcaldesa por abuso de autoridad. A varios regidores nos pusieron trabas a la hora de ingresar, eso lo hicieron para que no se llegue al quorum, luego pedimos una cuestión previa para que se le tome asistencia al regidor Tragodara, pero se han negado”, dijo la regidora Patricia Robinson.