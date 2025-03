Mercado N°1 se defiende

Alejandro Arteaga

Este lunes se verá si procede o no el pedido de vacancia planteada contra la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, en medio de los reclamos de cientos de comerciantes surquillanos que se han visto afectados por el cierre del Mercado N°1 y de los vecinos que consideran un atropello la pretensión municipal de ceder el estadio Carlos Bonilla al IPD afectando a cientos de jóvenes futbolistas.

En los últimos días la alcaldesa Cinthia Loayza empezó a publicar contenidos en las redes sociales afirmando que los comerciantes nunca pagaron al municipio surquillano por usar el Mercado N°1 generando la respuesta de los comerciantes.

“La alcaldesa Cinthia Loayza debería rectificarse públicamente por decir que somos tramposos, que no hemos pagado hace 40 o 50 años. Eso es mentira, tenemos recibos de pagos al municipio de hace años. Encima dice que los vecinos han mantenido al mercado. Nosotros hemos pagado, pero esa plata no fue aprovechada en su tiempo. Ellos desmantelaron el mercado por eso ahora nosotros pedimos la privatización”, dijo el comerciante Augusto Pariona.

CIERRE ILEGAL DEL MERCADO

De otro lado, el Dr. Jean Cayupe, abogado de los comerciantes, afirmó que el pago que la municipalidad de Surquillo reclama es injustificado porque lo que están cobrando sería un usufructo y no una merced conductiva que corresponde en estos casos. “Los comerciantes a la fecha no cuentan con algún tipo de contrato vigente ni con Surquillo ni con Miraflores”.

Respecto a que los comerciantes nunca han pagado, el abogado señaló que es una mentira de la autoridad edil. “No es cierto porque muchos comerciantes han cumplido con pagar, el problema surge con el litigio judicial entre Miraflores y Surquillo. Allí sale una medida cautelar que paraliza toda esta situación, se truncan los pagos. Es más los comerciantes no cuentan con un código ni están inscritos en la municipalidad. Acá lo único que hizo la gestión edil es cerrar el mercado, se pudo hacer reparaciones por etapas, la autoridad y los comerciante, juntos”.

El letrado precisó que han solicitado a Surquillo un estado de cuenta de cada comerciante pero no la municipalidad no ha respondido. “Hemos presentado un promedio de 43 solicitudes y a la fecha no nos responden”.

Cayuoe destacó que la gestión de la alcaldesa Cinthia Loayza carece de un control debido en estos temas ya que un municipio debe generar un código del contribuyente, pero se ha solicitado estos documentos y no hay respuesta.

PRIVATIZACIÓN Y EL MEF

Los comerciantes afirmaron que han cumplido con solicitar al municipio de Miraflores que inicie el proceso de privatización del mercado e incluso han llegado hasta el Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar sin problemas ni cierres injustificados. “Hoy en día el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una dirección de abastecimiento que se encarga de instalaciones como mercados, aeropuertos, hospitales, etc. Hemos solicitado que nos arriende, que nos alquile y nos han contestado que la municipalidad titular, propietaria en Registros Públicos, es la que debe hacer los actos de disposición”, dijo Jean Cayupe.

Agregó que esta semana están presentando una acción de cumplimiento al municipio de Miraflores a quien también han notificado con carta notarial, para que cumpla con iniciar la privatización.

SI HEMOS PAGADO. “Si hemos pagado, incluso hemos pedido nuestros códigos para seguir pagando y no nos ha dado. La semana pasada fuimos y no figuramos. Desde el inicio de su gestión pedimos una mesa de trabajo, pero hasta el día de hoy no nos hacen caso”, dijo el comerciante Óscar Manco.