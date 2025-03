Día de la Mujer: líderesa Awajún Elaine Shajian Shawit impulsa cambios en la Amazonía peruana

By

*La primera presidenta de Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL) en Loreto lidera el empoderamiento de las mujeres indígenas y la defensa de sus territorios amazónicos.

En el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la voz de la mujer indígena resuena con fuerza en la Amazonía peruana. La historia de Elaine Shajian Shawit, lideresa indígena, destaca como un ejemplo de lucha y perseverancia. Un hito histórico es su actual presidencia de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL) en Loreto, cargo que asumió tras un camino de desafíos.

Nacida en la comunidad nativa Sachapapa, en el distrito de Manseriche, en el corazón del Datem del Marañón, Elaine creció inspirada por el legado de su padre, un docente y defensor de los derechos indígenas amazónicos.

«Recuerdo que admiraba estas cualidades en él, yo quería seguir su legado, continuar sus enseñanzas y su lucha. Él me motivaba a estudiar y a opinar, aunque no era común que las mujeres participaran activamente», cuenta la lideresa de 42 años.

A pesar de enfrentar obstáculos, Elaine perseveró en el camino hacia el liderazgo. Con el apoyo de sabios indígenas, que reconocieron su potencial, se abrió paso en espacios tradicionalmente dominados por hombres. “Tenía miedo de participar, no veía oportunidad, pero un sabio invitó a los demás a comprobar mi liderazgo, les recordó que yo tenía el conocimiento y la experiencia”, recuerda.

De esa manera inició su carrera profesional apoyando eventos, siendo parte de la junta directiva de su federación, como la única mujer en las 34 32 federaciones de la CORPI SL.

En 2022, fue elegida vicepresidenta de CORPI SL. Un año después, asumió la presidencia tras la vacante dejada por el presidente anterior. Su dedicación y trabajo fueron reconocidos cuando la asamblea la eligió oficialmente como presidenta en 2024.

Sus logros

Durante su gestión, Elaine impulsó iniciativas clave para fortalecer el Programa Mujer, permitiendo que más mujeres se capaciten y participen en espacios de toma de decisiones.

Además, trabajó en la definición del territorio integral del pueblo Kandozi, lo que permitirá dar legitimidad a la población, reducir conflictos entre sus vecinos y continuar en el reconocimiento, titulación y ampliación de sus comunidades nativas.

Otro de los avances es el fortalecimiento del sistema de control y vigilancia. Equipando a la organización y a las comunidades, CORPI-SL podrá recibir alertas tempranas de situaciones que vulneran los derechos colectivos en los territorios, permitiendo la coordinación con el Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y las autoridades.

También fortaleció a las comunidades para que accedan al mecanismo de compensación de multas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y establezcan áreas de conservación y monitoreo de sus territorios.

Elaine reconoce que reducir la brecha de género en espacios de toma de decisiones es difícil, pero posible con convicción y valentía. “En el Día Internacional de la Mujer les recuerdo que somos fuertes, capaces y tenemos los mismos derechos que los hombres. Agradezco a las mujeres que ya lideran y abren camino para otras», manifestó.

¿Qué es BLF Andes Amazónico?

El proyecto BLF Andes Amazónico busca transformar los sistemas actuales en el Paisaje Andes Amazónico, un territorio transfronterizo entre Perú y Ecuador conocido por su biodiversidad y riqueza cultural. Esta iniciativa se centra en la conservación de la biodiversidad, la gobernanza, el género, el financiamiento climático y el fortalecimiento de cadenas de valor, con el objetivo de promover medios de vida sostenibles, frenar la deforestación y preservar la biodiversidad, además de favorecer la adaptación y mitigación del cambio climático.

Financiado por el Desarrollo Internacional del Reino Unido a través del Fondo de Paisajes Biodiversos, el proyecto BLF Andes Amazónico es implementado por un consorcio liderado por Practical Action y compuesto por NCI, AIDESEP, WWF, TERRA NUOVA y COSPE.