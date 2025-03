Olga Zumarán: “las mujeres peruanas son emprendedoras y muy trabajadoras”

By

La coronada tres veces reina de belleza de nuestro país nos cuenta para diario UNO y

LA ULTIMA DIGITAL, sus inicios en el modelaje y su exitoso paso por los programas de televisión

Texto y foto: Kevin Eneque

-¿A qué edad descubrió que le gustaban los concursos de belleza?, ¿qué personaje interpretó en la televisión que la llevó a la popularidad como actriz? y un adelanto de un proyecto personal que busca coronar a la señora más bella de Lima. Olga Zumarán, coronada tres veces reina de belleza en nuestro país, responde estas y otras preguntas para el diario UNO y La Última Digital.

Ad portas del Dia internacional de la Mujer (8 de marzo), conversamos con Olga Zumarán, una de las “Embajadoras de la belleza peruana”. Una mujer que apenas cumplidos los 18 años estuvo en el Top 12, de las mujeres más bellas del mundo, en el concurso Miss Universo desarrollado en México, en 1978.

-Olga, ¿cómo descubres que los certámenes de belleza eran tu camino en la vida?

Desde muy pequeña veía los concursos en la televisión, tendría unos 11 a 12 años. Miraba a Magnolia Martínez y Carmen Amelia Ampuero (elegidas Miss Perú 1972 y 1973, respectivamente), y me decía: yo tengo que ser como ellas. Aunque mi padre, por su formación militar, no quería que siga esta carrera. Yo le decía si no gano en el concurso, queda la experiencia y fotos para el álbum familiar (risas)

– A los 18 años, fuiste elegida Miss Perú Universo…

Me preparé mucho para este concurso. A pesar que a esa edad era muy introvertida, supe enfrentar el momento y representar bien a nuestro país. A esa edad, llegué a ser una de las 12 finalistas del concurso Miss Universo de México (1978), ¡fue muy emocionante! Y luego tres años después me eligieron Miss Perú Mundo…

– En el 2009, representaste a nuestro país en el concurso Señora Mundo en Vietnam, ¿qué recuerdos de ese certamen?

Era la primera vez que organizaban un concurso de belleza con la participación de señoras. Recuerdo que fuimos más de 100 mujeres y muchas de ellas contaban que era su primera experiencia de vida en este tipo de certámenes, donde más allá de destacar la belleza física se considera el desarrollo personal, emocional y profesional de cada participante.

– Hablando de concursos de belleza, ¿te llevas bien con Jessica Newton?

Si claro, somos amigas. “Wasapeamos” y de vez en cuando nos reunimos. Lo que sucede es que algunos medios de prensa tratan de enfrentarnos. A veces las declaraciones que hacemos la cortan, pero ya sabemos cómo funciona esto.

Olga Zumarán: la televisión, el teatro, la radio…

– Olga, ¿cómo fue el salto de las pasarelas a la televisión?

Ocurrió en el 2002 y en la serie Mil Oficios. Fue Efraín Aguilar quien me dio la oportunidad de interpretar a Eva Olazo, madre de dos jovencitas (Sandra Arana y Vanessa Jerí) a quienes llamaban “las hermanas terremoto”. A partir de ahí, me empezaron a llamar la “mamá terremoto” (risas). Fue una experiencia inolvidable que permitió acercarme a la gente y ganar popularidad.

– ¿También llevaste tu arte al teatro y la radio?

Siempre con la bendición de Dios y haciendo lo correcto. Con mis amigos José Salinas y Efraín Aguilar realizamos muchas obras de teatro, tanto en Lima como en el interior del país. Con respecto a la radio, estuve un tiempo en radio San Borja y luego en Radio Nacional. Soy psicóloga de profesión y me gustaría volver a la radio.

Mamá a los 40 y el Día Internacional de la Mujer

– ¿Cómo abordaste tu papel de madre?

Como toda mamá, con mucha responsabilidad. Te confieso que estaba casi resignada a no salir embarazada. Había perdido las esperanzas, tenía 40 años y fue en mi cuarto matrimonio. Pero la vida no solamente es tener hijos, la vida es compartir con tus seres queridos. Admiro a las mujeres que no tienen hijos y se dedican a su profesión, a investigar o velar por sus padres.

– A poco de celebrar esta importante fecha, ¿qué cualidades destacas de la mujer peruana?

Admiro su valentía y liderazgo. Las mujeres peruanas son emprendedoras, responsables y muy trabajadoras. He tenido la suerte de recorrer el Perú y veo que pese a las adversidades salen adelante y buscan siempre el bienestar de sus familias.

– ¿En qué proyectos estás encaminada?

Por ahora estoy trabajando con dos clínicas de belleza y preparando todo para mi propio certamen de belleza, en donde elegiremos este año a la Señora Lima y espero el próximo año hacer lo mismo en el interior del país.

Ping pong con Olga Zumarán

Una canción…

-Soy romántica, me gusta las canciones de ayer y las de hoy. Por ejemplo: Corazón Partio de Alejandro Sanz y las de Maluma.

-Qué te llena de felicidad…

El estar con mi hija, recordar a mis padres y los gratos momentos que compartimos. Y es que, los recuerdos alimentan el alma.

-¿Cómo va tu salud?

Estoy siempre controlándome, periódicamente me realizan mis exámenes oncológicos (Olga venció el cáncer de cuello uterino en el 2021)

– Un mensaje para quienes desean incursionar en los certámenes de belleza

Que persigan sus sueños. Si no ganan, no se sientan tristes. En la vida y en los concursos de belleza siempre hay oportunidades.