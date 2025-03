Siete compatriotas, tres de ellos menores, mueren en choque de buses en Bolivia causado por un conductor ebrio

Las víctimas peruanas, son parte de una larga lista de al menos 37 fallecidos, según informaron las autoridades del vecino país. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que viene brindando apoyo a los afectados

Una fatal colisión entre dos autobuses en la carretera Uyuni-Oruro, en Bolivia, dejó un saldo de 37 fallecidos, entre ellos siete ciudadanos peruanos, entre los cuales se encuentran tres menores de edad.El accidente ocurrió la madrugada del sábado 1 de marzo y, según la Fiscalía Departamental de Potosí, fue provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, confirmó la nacionalidad de las víctimas y expresó su pesar por la pérdida de vidas peruanas en territorio boliviano. “Son siete connacionales los que, lamentablemente, han perdido la vida, entre ellos tres menores”, declaró a RPP.

Entre los fallecidos peruanos figuran Bruna Rocano de Flores, de 80 años, y Paul Cristian Chata Blanco, de 44 años. También se encuentran tres menores identificados con sus iniciales: M. C. C. C., de 13 años; P. M. C. C., de 8 años; y Y. G. V. B., de 9 años. Aún hay dos víctima que no han sido identificados.

La mayoría de los fallecidos tenía residencia en Puno, aunque algunos vivían en Arequipa. Según Bravo, las familias de las víctimas ya fueron notificadas, y se han iniciado los trámites para la repatriación de los cuerpos.

Además, tres ciudadanos peruanos resultaron heridos. Uno de ellos, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra en estado crítico y recibe atención médica en el Hospital General José Eduardo Pérez en Bolivia. “Ha sido sometida a una intervención quirúrgica y ha salido bien, pero permanecerá internada para su recuperación”, detalló el director.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó el fallecimiento de los siete ciudadanos peruanos en el accidente de tránsito. Según el comunicado oficial, hasta el momento se ha identificado a diez peruanos afectados en el incidente, de los cuales tres resultaron heridos.

Las autoridades peruanas expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguraron estar brindando apoyo a los afectados. El Consulado General del Perú en Cochabamba ha mantenido contacto con las autoridades bolivianas y trabaja en estrecha coordinación con los consulados en La Paz y Sucre para asistir a los familiares de los fallecidos. Parte de este apoyo incluye la preparación de documentación necesaria para agilizar el retorno de los restos mortales a sus lugares de origen en Perú.

Chofer iba conduciendo ebrio

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, señaló que el accidente fue consecuencia directa de la negligencia de Ramiro M., conductor del autobús de la empresa Emmanuel, quien se encontraba en estado de ebriedad y manejaba a exceso de velocidad.

El siniestro ocurrió a cinco kilómetros de la localidad de Uyuni, cuando el autobús de la empresa Emmanuel, que iba de Oruro a Atocha, invadió el carril contrario y chocó de frente con un vehículo de la compañía Flecha Norte Bus, que cubría la ruta Uyuni-Oruro.

“El chofer de la empresa Emmanuel se encontraba bajo los efectos del alcohol y circulaba con exceso de velocidad, lo que ocasionó el choque frontal”, informó Aparicio. El saldo total del accidente fue 37 fallecidos y más de 40 heridos, de los cuales varios siguen en estado grave.