Preocupaciones de seguridad retrasan lainauguración del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

-NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ PRESENTARÍA DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA DE MILES DE PASAJEROS

-MTC no supervisa adecuadamente a LAP y sector privado advierte que inauguración podría retrasarse hasta julio.

La esperada inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inicialmente programada para el 30 de marzo de 2025, enfrenta posibles retrasos debido a una serie de problemas de seguridad y operatividad detectados en las fases finales de su construcción. Diversas autoridades y especialistas han manifestado su preocupación por estas deficiencias, generando cuestionamientos hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por la gestión y supervisión del

proyecto.

Durante las pruebas realizadas recientemente, en las que participaron representantes de Ositran y otros organismos, se identificaron múltiples problemas operativos dentro del nuevo terminal. Según el periodista de investigación Mauricio Aguirre, “en las pruebas que se han hecho hoy, donde ha estado presente Ositran y otros organismos, se han encontrado una serie de problemas operativos en el aeropuerto y no solo en los accesos. Hay una seriede situaciones dentro del propio terminal que no están terminadas y que, según documentación del propio LAP, aparentemente no estarían terminadas sino hasta julio de este año”.

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el pasado 13 de febrero, cuando el radar principal del aeropuerto dejó de funcionar durante más de 30 minutos. Este fallo obligó a los controladores aéreos a utilizar un sistema manual de guía obsoleto de la década de 1970, poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas.

RESPUESTA DE LAS

AUTORIDADES

Ante estos inconvenientes, el primer ministro Gustavo Adrianzén enfatizó que la inauguración del nuevo terminal no se llevará a cabo hasta que se garantice la seguridad total de pasajeros y trabajadores. “Hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto”, declaró Adrianzén.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, ha reafirmado que la fecha de apertura se mantiene para el 30 de marzo.

En un comunicado, LAP señaló: “Hasta el momento, no existe ninguna comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre un posible cambio.

La fecha del 30 de marzo para la apertura se mantiene y, desde Lima Airport Partners, seguimos trabajando con ese objetivo”.

La situación ha generado críticas hacia el MTC por la supervisión y gestión del proyecto. La falta de coordinación y las deficiencias en la planificación han sido señaladas como factores que contribuyen a los retrasos y problemas detectados. Además, la ausencia de comunicación clara sobre posibles cambios en la fecha de inauguración ha generado incertidumbre entre los usuarios y operadores del aeropuerto.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, advirtió que la apertura del nuevo terminal podría retrasarse hasta julio por problemas con el sistema BMS. Cuestionó la falta de sanciones a LAP y criticó al MTC por no exigir el cumplimiento de plazos.

La inauguración del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez enfrenta desafíos significativos relacionados con la seguridad y operatividad de sus instalaciones. La prioridad debe ser garantizar la seguridad de todos los usuarios y trabajadores, lo que requiere una atención rigurosa a los problemas detectados y una gestión eficiente por parte de las autoridades competentes.