Mininter desea declarar en emergencia a la PNP

PARA POTENCIAR COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO, ADELANTÓ EL MINISTRO DEL INTERIOR, JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

“Es necesario enfrentar a organizaciones criminales internacionales”, justificó. Declaraciones coinciden con pedido del Congreso.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo estar de acuerdo con la propuesta del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, respecto de declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional del Perú. Santiváñez manifestó que se necesita comprar más vehículos y equipos para repotenciar sus labores.

“La declaratoria en emergencia a la Policía Nacional del Perú. Como ministro del Despacho del Interior, debo manifestar que estoy absolutamente de acuerdo, señor presidente (del Congreso). La Policía Nacional del Perú en el Congreso.

La Sociedad Nacional de Industria, ADEX y todo el grupo de empresas le están donando al Ministerio del Interior 300 millones de soles para la seguridad. Sabemos perfectamente a qué nos estamos enfrentando.

Son organizaciones criminales que traspasan nuestras fronteras”, aseveró. Precisamente sobre la seguridad, Santiváñez criticó que solo el 4% de las personas detenidas tienen una condena y son llevadas a prisión.

“Hay aproximadamente 320 mil detenidos en flagrancia y también requisitoriados judiciales. Solo el 4% está en prisión. Y esa no es responsabilidad del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior detiene, captura y pone a disposición de

la justicia. Esa es nuestra labor. Nosotros no acusamos, no somos fiscales, no somos jueces. Nuestra labor es investigar para detener”, mencionó. necesita ser declarada en emergencia. Y necesita ser declarada en emergencia no solamente para equiparla, sino también para la compra de más vehículos, más equipos de protección, más armas, el mejoramiento de infraestructura y el fortalecimiento de los recursos humanos”, dijo en titular del Mininter.

PATRULLEROS EN EMERGENCIA

La Policía Nacional del Perú, la institución adscrita al Ministerio del Interior encargada de combatir la delincuencia y velar por la protección de las personas y a la comunidad, sufre de una crisis de transporte que afecta directamente sus capacidades de gestión: tienen 9.250 vehículos inoperativos.

De acuerdo a un sondeo el años pasado alrededor de 3.700 son recuperables y 5.650 son irrecuperables, es decir, más del 50%, han caído en desuso. Asimismo, señala que casi la mitad de los vehículos oficiales están inmovilizados, no funcionan ni están aptos para intervenir.

Sin duda, esta realidad implica una importante barrera que impide a la PNP realizar su trabajo de manera eficiente en la lucha contra la delincuencia en el país. Pues, sumado a ello, la Dirección de Logística de la PNP ha informado que de los 19 mil 750 vehículos, entre patrulleros, autos, camionetas y motocicletas, que los efectivos cuentan a su disposición, solo 10 mil 500 unidades están operativos.

Por otro lado, en el caso de otros vehículos de transporte para uso policial y seguridad ciudadana como camionetas 4X4 se sabe que 2.059 ya no pueden ser rehabilitadas, 2.709 motocicletas policiales están totalmente inservibles y 1.000 unidades móviles han sido incorporadas al servicio mediante alquiler.

Fuera de la capital, las regiones más afectadas por estas deficiencias en términos logísticos están Huancavelica donde solo hay 89 autos, camionetas y motos en buen estado; y Amazonas donde apenas cuentan con 85 camionetas y motocicletas operativas.

COMISARIAS SE CAEN

En el marco de esta crisis policial, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana, solo el 30% de las 1321 comisarías cuenta con infraestructura adecuada.

Esto con la finalidad de fortalecer su trabajo en la lucha contra la delincuencia en el país, que ha incrementado en gran medida en los últimos meses hasta, incluso, provocar la declaratoria de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima Metropolitana; y Sullana, en Piura.Agregado a la falta de efectivos para enfrentar la inseguridad ciudadana.