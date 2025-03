Alejandro Soto denuncia discriminación contra trabajadores en el Congreso

By

Parlamentario de Alianza Para el Progreso analiza demandas contra quienes discriminen a trabajadores de provincia, en el Congreso: «Un sector ataca a profesionales provincianos».

El congresista y vocero titular de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, denunció este viernes 28 de febrero que trabajadores del Congreso, haciendo énfasis en los que provienen del Cusco, son hostigados y constantemente abordados por un sector de la prensa a fin de ‘interrogarlos’ con preguntas no relacionadas a su labor parlamentaria.

“Un sector de la prensa está dedicada exclusivamente a atacar a los trabajadores provincianos del Parlamento. Y eso lo pruebo y lo demuestro, esto viene desde el 2021 a la actualidad. Jóvenes profesionales de Cusco son acosados en las instalaciones del propio Congreso. ¿Por qué? Porque son provincianos, todo por ser cusqueño ”, criticó el legislador desde Pasos Perdidos.

El parlamentario de APP realizó esta denuncia y precisó que el personal de su confianza cumple con los requisitos que exige la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República. Esto a raíz de las últimas publicaciones periodísticas realizadas y que lo relacionan.

“A mis trabajadores, que son de la región del Cusco, los llaman por teléfono y les preguntan: ‘¿Cómo has ingresado? ¿Por qué has ingresado? ¿Alejandro Soto es tu compadre?’. Es decir, no se fijan en el perfil profesional y técnico que tiene el trabajador ”, dijo.

Soto Reyes no descartó que los hostigamientos formen parte de una «campaña de desprestigio» contra el Congreso y a pocos meses del año electoral. “Quieren mostrarnos (a los congresistas de provincia) como que somos congresistas que no tenemos la capacidad para desempeñarnos en el cargo, que estamos mal asesorados y que el personal que traemos es por un favor político”, precisó.

ACCIONES LEGALES

El expresidente del Congreso advirtió que quienes intenten discriminar a su personal de confianza, serán demandados. “Soy una de las personas que no se calla ante nada ni ante nadie y si tengo que denunciar penalmente a los responsables de estos delitos, lo haré. No me tiembla la mano”, dijo.

TRABAJADORES FANTASMA

Hace unos días, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, denunció la existencia de 4,500 “trabajadores fantasmas” en el Parlamento y solicitó la realización urgente de una auditoría.

“Pónganlos a todos en la Plaza Bolívar y pasemos lista a ver si los reconocemos. No hay forma de que los 4,500 estén por ahí realmente, no existen ”, dijo en una entrevista difundida por Canal N.

Sin embargo, Tulio Vizcarra, Secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso, desmintió al parlamentario Carlos Anderson y tildó sus declaraciones como una forma de «hacer campaña política».

«No puede ir alegremente a decir que en el Congreso hay 4500 trabajadores y que son fantasmas… Está aumentando la cifra en mil trabajadores y eso es un escándalo. Es fácil porque está en campaña y el Congreso vende» .