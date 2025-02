Cuestionado Segundo Acho Mego, actual director del Hospital Nacional Cayetano Heredia, podría asumir presidencia ejecutiva de EsSalud

-A pesar de todas las denuncias de Contraloría, ministro Vásquez lo mantiene como director a Segundo Acho, recomendado de las huestes de APP, y hasta podría asumir alto cargo EsSalud

Segundo Acho Mego, actual director del Hospital Nacional Cayetano Heredia, enfrenta graves cuestionamientos por presuntas irregularidades detectadas durante su gestión, según diversos informes de la Contraloría General de la República. A pesar de estas denuncias, su nombre ha sido propuesto para asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud, lo que ha generado preocupación y rechazo en distintos sectores. Las irregularidades señaladas en su administración afectan directamente la calidad del servicio brindado a los pacientes, y su posible designación en EsSalud despierta inquietud ante la posibilidad de que estas deficiencias se trasladen a una institución fundamental para la salud pública del país.

Irregularidades detectadas

La gestión de Segundo Acho Mego en el Hospital Nacional Cayetano Heredia ha estado marcada por graves irregularidades, como el almacenamiento sin uso de un resonador magnético de más de S/ 10 millones debido a la falta de implementación del ambiente adecuado, mientras que un tomógrafo permaneció inoperativo por meses a causa de filtraciones en el techo.

En cuanto a seguridad y vigilancia, contratos por S/ 13 millones presentan equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas, lo que pone en riesgo la seguridad del hospital, además de la falta de radios y municiones necesarias para el personal de vigilancia. La atención a pacientes con dengue durante la emergencia nacional fue deficiente, según el informe N.° 022-2024-OCI/3604-SVC, y se detectaron condiciones sanitarias inadecuadas en la manipulación de alimentos, exponiendo a pacientes y personal a riesgos de contaminación.

Además, se realizaron pagos indebidos por obras incompletas, como la remodelación de la unidad de pacientes con cáncer por S/ 1.4 millones y de la farmacia por S/ 108,972.72, así como también contratos irregulares para el mantenimiento del banco de sangre y hematología por S/ 435,425.

En cuanto a la unidad de Emergencia carece de médicos capacitados, incumpliendo requisitos básicos para la atención adecuada, y el informe N.° 032-2024-OCI/3604-SOO señala que tres funcionarios fueron designados en cargos de confianza sin cumplir los requisitos mínimos, reflejando una preocupante falta de rigurosidad en los nombramientos.

Padrinazgo vs. Tecnicismo

La permanencia de Segundo Acho Mego en el cargo de director del Hospital Nacional Cayetano Heredia, a pesar de los múltiples informes negativos emitidos por la Contraloría General de la República, ha puesto en evidencia un posible conflicto entre influencias políticas y criterios técnicos en la gestión de instituciones públicas. El ministro de Salud, César Vásquez, miembro de Alianza para el Progreso (APP), ha respaldado a Acho Mego, lo que ha generado cuestionamientos sobre si su continuidad responde más a intereses partidarios que a una evaluación objetiva de su desempeño.

Esta situación se agrava con la reciente propuesta de designarlo como presidente ejecutivo de EsSalud, una institución clave para la salud pública del país. Las críticas no se han hecho esperar, y en redes sociales se han multiplicado las denuncias y comentarios que señalan la falta de meritocracia en este tipo de nombramientos, alertando sobre el riesgo de priorizar vínculos políticos por encima de la capacidad técnica y la experiencia necesaria para liderar una entidad de tal envergadura.

Contraloría detecta graves irregularidades

La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en la gestión del hospital Cayetano Heredia y lo ha plasmado en casi una decena de informes, señalando como principal responsable al director Segundo Acho Mego, quien no muestra interés por brindar atención de miles de pacientes.

Por ejemplo, tiene almacenado y sin uso casi medio año, un resonador de más de S/ 10 millones comprado este año por el Ministerio de Salud, que corre el peligro de malograrse por la humedad y falta de uso, pues aún no termina de implementar el ambiente; un tomógrafo inoperativo durante tres meses por filtraciones en el techo de su ambiente. El colmo es que los pacientes deben tomar fotos de sus imágenes porque las computadoras

carecen de disco duro.

El órgano fiscalizador señaló que, la administración del hospital pagó más de S/ 1.4 millones por una obra incompleta de remodelación y mantenimiento de la unidad de pacientes con cáncer; y los contratos para brindar seguridad y vigilancia de este concurrido nosocomio ubicado en San Martín de Porres.

Según el Informe n.° 024-2024-OCI/3604-SVC los equipos y dispositivo del sistema de video vigilancia no cumple con las características y especificaciones técnicas, lo que genera el riesgo de no contar con la evidencia de la grabación ante cualquier evento o incidente. El documento indica que, en el contrato de 13 millones de soles por seguridad y vigilancia, se ha constatado que los equipos y dispositivos de vigilancia no reúnen las características técnicas; que solo se encontraron 62 de los 75 equipos de radio, de los cuales 27 no cumplen con la potencia de transmisión, entre otras falencias.

Además, el contratista, califica el informe como situación adversa, ejecuta el servicio de seguridad y vigilancia sin la reserva de una caja de munición por cada arma de fuego en perjuicio de la vigilancia integral en las instalaciones del hospital.

Más perlas de Segundo Acho

Otro informe de la Contraloría n.° 022-2024-OCI/3604-SVC evidencia que tampoco supo manejar la atención de los pacientes con dengue, pese a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno.

Y las irregularidades detectadas siguen. El órgano de control también detectó que la unidad de Emergencia no tiene personal especializado para trabajar, pese a que es un requisito indispensable. Esta irregularidad la informó en el informe N° 091-OCI-HNCH-2023.

Las pésimas condiciones sanitarias en la manipulación de alimentos también fueron detectadas en el hospital Cayetano Heredia. El informe de control N° 028-2023-OCI/3604-SCC advierte que personal y pacientes pueden ser contaminados.

Otro servicio incompleto pagado por la administración del hospital es la remodelación (mantenimiento correctivo) de la farmacia.

El estado registró un daño económico de S/ 108,972.72, como reporta el informe n.° 029-2024-2-3604-SCE donde pide acciones legales para los responsables de este caso y por la irregular adjudicación de una obra para el mantenimiento de los ambientes del banco de sangre y del área dde sangre y del área de hematología, como señala el informe n.° 030 2024-2- 3604-SCE. El monto de este servicio asciende a S/ 435, 425.000

NOMBRAMIENTOS EN DUDA

A todo lo señalado, el Informe de orientación de oficio n.° 032-2024-OCI/3604-SOO,- denominado Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos en cargos de confianza o de libre designación del Hospital Nacional Cayetano Heredia, concluye que la actual gestión nombró a tres personas en puestos que no le correspondían.

Se trata del jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos (RD n.° 109-2024-HNCH/DG); director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (RD n.° 071-2024-HNCH/DG); y el director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos (RD n.° 066-2024-HNCH/ DG). Según el documento, incumplen los requisitos mínimos para cargos o puestos de funcionarios públicos de libre designación.