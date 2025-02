Rosselli Amuruz: Acusan a congresista de fraguar documentos para apoderarse de herencia de su padre

By



Roshel Amuruz acusó a la congresista, su media hermana, de fraguar documentos para obtener el control de al menos tres compañías de su progenitor. “Tenemos mucha evidencia”, dijo a Cuarto Poder

La fortuna que logró la congresista Rosselli Amuruz tras la muerte de su padre es realmente envidiable. A la congresista de Avanza País, su padre le habría donado un cuantioso capital valorizado en más de 100 millones de dólares. En menos de un mes, y desde los Estados Unidos, su media hermana, Roshel Amuruz, la acusa de haber falsificado documentos para apropiarse ilícitamente de la fortuna que dejo su padre, el empresario Roger Amuruz.

Roshel Amuruz, media hermana de la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), acusó el domingo a la legisladora de utilizar documentos falsificados para apoderarse ilícitamente de un vasto imperio empresarial proveniente de su padre, Roger Amuruz. La cineasta, quien reside en Estados Unidos, denunció que la parlamentaria se apropió de al menos tres compañías gracias a estos documentos presuntamente manipulados.

“Nosotros nunca hemos tenido ninguna discusión ni mostró ninguna evidencia de que quería transferir sus bienes o compartirlos con otras personas. Tenemos mucha evidencia de que Rosselli decidió fraguar documentos con su madre para decir que mi padre le había donado la mayoría de los bienes a ella, cuando en realidad eso no es cierto”, dijo en una entrevista con Cuarto Poder.

“Su primera estrategia fue sacarme de la herencia por completo. Cuando se dieron cuenta de que no podían hacer eso, decidieron conspirar con los abogados de su madre y otros notarios para convertirse en accionistas mayoritarios de todos los bienes de mi padre”, agregó.



El abogado Jorge Cueva, defensor de Roshel, señaló que la legisladora habría seguido un mismo modus operandi en los tres casos denunciados. “Días antes o semanas antes de que el ingeniero falleciera, él habría decidido, en una junta general de accionistas, donarle todas sus acciones a una sola hija. Posteriormente, ella habría hecho una transferencia a su madre de estas mismas acciones para, a partir de ahí, comenzar a hacer nombramientos estratégicos, comprarlas con gente de su confianza y empezar a disponer de sus activos”, explicó al dominical.

Las donaciones

La primera donación sospechosa habría tenido lugar en Bagua el 9 de octubre de 2022, en una sesión de junta general de accionistas celebrada nueve días antes de la muerte del empresario. En esa fecha, Roger Amuruz habría transferido la totalidad de sus acciones de la Universidad Politécnica Amazónica SAC a la congresista. Lo curioso del caso es que la copia de esta acta intentó ser legalizada ante un notario en Lima, Ricardo Barba Castro, quien, al no poder verificar la autenticidad de las firmas, se negó a certificarla.

Cinco días después, el 13 de octubre de 2022, el empresario habría donado más acciones de su empresa RAG Holding SAC a la parlamentaria. Sin embargo, el notario nuevamente no pudo certificar la autenticidad de las firmas.

Adicionalmente, el 13 de septiembre del mismo año, habría ocurrido otra donación cuestionada, esta vez de las acciones de la empresa Luoxo SAC, que posee la cadena de restaurantes BTH en Lima y Arequipa. No obstante, el empresario no se encontraba en Perú en esa fecha, según su registro migratorio, ya que había viajado a Estados Unidos el 4 de septiembre y regresó el 23 de septiembre.

“Existe una alta probabilidad de que estos tres documentos hayan sido falsificados, más aún si no se cuenta con los documentos originales. Los investigados no los han procurado ante el Ministerio Público; solo se cuentan con copias certificadas que, curiosamente, fueron emitidas por el propio notario en Lima”, agregó la defensa de Roshel.

A raíz de estos hechos, la joven amplió su denuncia presentada en diciembre de 2022 ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla contra la legisladora, su madre, abogados y notarios, a quienes acusa de conformar una presunta organización criminal dedicada a la falsificación de documentos y fraude procesal.

“Solo quiero justicia, que se respeten mis derechos como hija. Solo estoy pidiendo lo mismo que el resto, no quiero tener ningún poder ni nada contra ellos. Yo aún los respeto y quiero que ellos me respeten a mí también”, afirmó. Por su parte, la legisladora hasta el momento ha preferido guardar silencio y no ha emitido comentarios sobre el caso en el dominical.

Comisión de Ética evalúa investigar a Rosselli Amuruz



El congresista Alex Paredes (Bancada Magisterial), presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, aseguró que la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) no está exenta de ser investigada por la comisión que preside. Amuruz podría enfrentar un proceso de evaluación de conducta en dicho espacio parlamentario luego de que se hiciera público que su media hermana, Rochel Amuruz, la denunció por presuntamente apropiarse de una millonaria herencia tras el fallecimiento de su padre, presentando documentación falsa.

«Es factible que se evalúe el caso, porque la conducta debe ser adecuada tanto dentro como fuera del Congreso. El equipo ha determinado que, ante este tipo de hechos, se curse un oficio para solicitar la información correspondiente, dado que se menciona a la congresista en este asunto. Luego de recibir la respuesta, realizaremos la evaluación respectiva para determinar las acciones a seguir», señaló Paredes al ser consultado al respecto.