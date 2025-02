Presentan recurso contra Janet Tello ante el Tribunal Constitucional

CORONEL (R) JULIO CADENILLAS asegura que el Poder Judicial “ha vejado su honor”

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha escalado en las últimas semanas, con nuevos cuestionamientos a la actuación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

En medio de este contexto, el coronel PNP (r) Julio Cadenillas Díaz ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la jueza suprema, denunciando presuntas irregularidades en un proceso disciplinario en su contra.

Cadenillas sostiene que fue sancionado indebidamente por una supuesta apropiación indebida de viáticos, a pesar de que existe una regulación especial que permite la devolución voluntaria de estos fondos mediante un descuento automático. “Yo me puse a disposición de Tesorería y se me descontó el monto correspondiente. No me he aprovechado de los viáticos, pero me sancionaron de manera irregular”, explicó.

El exoficial de la PNP ha insistido en que su caso fue manejado con serias irregularidades. “Incurrí en una supuesta infracción a la ética, pero se me sancionó por un tema disciplinario que no correspondía. Además, hasta me cambiaron de sexo en la documentación oficial del proceso. Conmigo han abusado totalmente y han vejado mi honor”, denunció.

Cadenillas también aclaró que su recurso no es contra la presidenta del Poder Judicial en su calidad de titular de la institución, sino directamente contra la jueza suprema Janet Tello, debido a su actuación en este caso.

“Vamos a ver lo que es error. Lo que han hecho conmigo es un abuso”, subrayó. En cuanto a su trayectoria, el exoficial descartó que haya sido separado de la institución por actos de corrupción. “Por razones administrativas, no he sido separado por corrupción, como dice el abogado Luciano López (defensa de la jueza suprema Janet Tello). Esa es una mentira que buscan instalar”, aseguró.

El proceso en su contra ha pasado por diversas instancias, y aunque inicialmente obtuvo un fallo favorable en primera instancia, el Ministerio del Interior apeló y logró revertir la decisión en segunda instancia. “La sentencia en segunda instancia deja mucho que desear, y a los perdedores no nos dan una vía adecuada para cumplir con el principio de pluralidad de instancias”, cuestionó Cadenillas durante una entrevista en

un programa radial.

En este contexto, hapresentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la validez del proceso en su contra. “La casación no es un medio impugnatorio adecuado para resolver un medio impugnatorio. Por eso he presentado mi acción de amparo, para que el Tribunal Constitucional determine si es lo correcto o no”, explicó.

Este nuevo episodio se suma al clima de tensión entre el Poder Judicial y la JNJ, en un momento en el que se cuestionan las decisiones de las más altas autoridades del sistema de justicia.

La acción presentada por Cadenillas podría abrir un nuevo frente de debate sobre el debido proceso y las garantías en el manejo de sanciones disciplinarias en el ámbito público.