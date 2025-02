La corrupción genera crisis en autoridades de Ucayali

Alcaldes, fiscal y diversos profesionales dirigirían expedientes técnicos en provincias de Coronel Portillo, Yarinacocha y Atalaya en Ucayali.

Una organización compuesta por alcaldes, funcionarios ediles y representantes del Ministerio Público estaría obteniendo miles de soles con la confección de expedientes técnicos para obras públicas a cambio de coimas. Este ilegal accionar se realizaría desde el 2020.

Esta denuncia viene desde el 2021 con la acción de control de la Contraloría General que detectó que en mayo de ese año el ex alcalde (gestión 2019-2021) y 5 ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya, no efectuaron acciones de custodia y control de los recursos asignados para la reactivación económica, puesto que se dispuso indebidamente el pago de S/ 3 783 457.94 a favor de una persona natural y dos personas jurídicas que no contrataron con la entidad, hecho que ocasionó el perjuicio económico contra el Estado por dicho monto.

En tanto que, lo vecinos organizados y trabajadores ediles de Yarinacocha señalaron a un sujeto conocido como “Filemón” era quien buscaba profesionales que firmen el expediente. “A los profesionales le daban el 20 % del valor de la obra y esta mafia se quedaba con el resto”.

EL FISCAL

Del mismo modo, trabajadores del municipio de Atalaya señalaron que “Filemón” era el enlace entre dicha comuna y el fiscal anticorrupción Gomer Santos Gutiérrez. El alcalde era Francisco Mendoza. Este enlace era para que le den los expedientes técnicos, cobrar por estos documentos y repartirse el dinero.

Esta figura se habría repetido en la municipalidad de Coronel Portillo pero con el exalcalde Segundo Leonidas Pérez Collazos.

ATALAYA

“El hijo del alcalde de Coronel Portillo, Segundo Leonidas Pérez Collazos, ganó a nombre de un tercero una obra y fue un escándalo. Nadie fue procesado y archivaron el caso, dijo nuestra fuente.

Las denuncias contra Mendoza, exfuncionarios y actuales funcionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya, encabezados presuntamente por el alcalde Francisco De Asís Mendoza de Souza, llegaron al Ministerio Público. Ellos fueron investigados por el delito de colusión y negociación incompatible en la ejecución de una obra de instalación del sistema de agua potable en el caserío Nueva Italia.