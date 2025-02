Cierre abusivo y sin sentido, entrevista al abogado de los comerciantes, Jean Cayupe

Alejandro Arteaga

-Dr. Cayupe la alcaldesa Cinthia Loayza dijo que cerró el mercado por estar en mal estado y por que no se pagaban tributos ¿Esto es así?

-El mercado está en malas condiciones gracias a la falta de actos de administración de la municipalidad de Surquillo. Desde la emisión de la resolución del Tribunal Constitucional la municipalidad de Surquillo no ha hecho uso de esos actos de administración, prácticamente el Mercado N°1 de Surquillo estaba abandonado. Ahora sobre el tema del pago lamentablemente existe un proceso judicial entre Miraflores y Surquillo con una medida cautelar de no innovar y frente a esto Surquillo no hizo ningún acto de administración. No tenemos un estado de cuenta, no tenemos códigos del contribuyente y no tenemos la forma de poder pagar.

-¿Fue necesario el cierre del mercado? ¿Qué se ha hecho hasta el momento?

-Nosotros inicialmente enviamos documentos para ver el tema de la refacción, arreglos y mejoras del mercado, pero lamentablemente el municipio no ha respondido. La municipalidad de Surquillo ha aprovechado que la Fiscalía le ordena que tome las acciones necesarias para mejorar el Mercado N° 1 para cerrarlo. Después de siete meses está todo igual, pero con cientos de personas sin trabajo.

-Hay una información acerca que el municipio evaluaba traer capitales privados o inversionistas para el mercado

-El tema es que existe la norma de la inversión privada en proyectos públicos, entonces la municipalidad de Surquillo pretende hacer uso de esta norma a sabiendas de la situación legal del mercado. La situación legal es simple: propietario inscrito registralmente, Miraflores, administrador reconocido por el Tribunal Constitucional, Surquillo. A la fecha todavía existe un proceso y sobre la base de esto, ¿Qué inversionista privado va a pretender invertir en este estado de inseguridad legal y jurídica? Va a tener que ir a Miraflores y luego ponerse de acuerdo con Surquillo para poder elaborar un tipo de proyecto sostenible.

-¿Los comerciantes han tratado de refaccionar el mercado?

-En el 2023, en la actual gestión, el municipio hace una evaluación del mercado y se advierten todas las deficiencias y hay observaciones. Inmediatamente los comerciantes solicitan la ayuda a la municipalidad para levantar esas observaciones. La municipalidad sabía que el mercado estaba así desde el 2023, ha dejado que siga funcionando para recién tomar una acción y cerrarlo. Porque no lo repararon, nosotros intentamos hacerlo.

-¿Cuántos comerciantes trabajan en el mercado?

-La asociación inicial es la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos N° 1 de Surquillo, que también inició el proceso de privatización del mercado luego se crea el segundo grupo que es la Asociación de Posesionarios del Mercado de Abastos en el 2017. Son dos asociaciones que han coexistido pacíficamente sin problemas, ante esto la municipalidad ha promovido una tercera asociación el 2024, después del problema, con los cuales trata y conversa de manera directa, dejando de lado a las dos asociaciones antiguas.

-¿Ustedes han intentado conversar con la alcaldesa?

-Antes de que suceda todo este problema hemos cumplido con enviar todos los documentos para conversar con la autoridad edil y mejorar el mercado, pero no hemos encontrado respuesta. Después del problema también lo hemos solicitado, enviamos documentos sobre la merced conductiva que no nos ha respondido. Hemos hablado sobre el proyecto en la que nosotros participamos como comerciantes y ellos como municipalidad como obra compartida, pero tampoco hemos tenido respuesta.

LA LEY DE PRIVATIZACIÓN

-¿Han evaluado ustedes una solución a este tema?

-La solución máxima aquí es la privatización. Nosotros creemos que, si esto es un problema para Miraflores, es un problema para Surquillo, que no tienen dinero para invertir, que no tiene dinero para mejorar, que les cuesta poner en marcha la privatización para que los comerciantes puedan realizar su propia gestión. Obviamente los impuestos, las tasas, los cobraría la municipalidad de Surquillo por el tema de jurisdicción. Así se resolvería este tema. Nosotros hemos presentado un documento ante la municipalidad de Miraflores que está encaminado y ahora vamos a continuar con esto. También hemos presentado documentos ante Cofopri. Nosotros hemos buscado solucionar los problemas del mercado, pero las autoridades no lo han permitido.

-Si el municipio dice que no se tributa, entonces ¿le conviene que se privatice el mercado?

-Claro porque la lógica es qué si este mercado se privatiza, ambas municipalidades tanto Miraflores como Surquillo tendrían participación en la venta del mercado, no estamos pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo comprar el Mercado °1 de Surquillo. Los comerciantes tienen el derecho de preferencia, el tema es que con este cierre nos ha quitado el derecho de preferencia porque los comerciantes están en la calle.