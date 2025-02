Bill Orosco, asegura que pese a amenazas y extorsiones: «No voy a dejar la música»

LaUltima espectáculos

‘La voz revelación de la cumbia’, canceló su concierto de lanzamiento que tenía previsto para este 08 de marzon en ‘El Huaralino’, pero asegura a fans que seguirá firme en los escenarios. Se encomienda a Dios

FOTOS: LUIS BAYETO

No habrá lanzamiento oficial. El joven cantante de cumbia Bill Orosco anunció a todos sus seguidores, mediante un comunicado, que con mucha tristeza ha decidido la cancelación de su concierto de Lanzamiento Oficial que estaba previsto realizar el 08 de marzo en El Huaralino, en Los Olivos. ¿La razón? Falta de garantías tras las amenazas de extorsión y atentado delincuencial con un explosivo en su casa de Comas, sufrido hace pocas semanas.

“Es nuestro deseo principal garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestro público, artistas invitados y de toda la familia musical de Bill Orosco, por lo que nos vemos en la necesidad de tomar esta difícil decisión”, señala parte del comunicado posteado en redes oficiales del joven artista denominado ‘La voz revelación de la cumbia’, y que a inicios de año su crecimiento musical lo había llevado a presentarse por primera vez en países como Ecuador, Bolivia y Chile, de manera exitosa, además de aclamadas giras por el interior del país.

Enterados de la cancelación del concierto de lanzamiento, los fans y usuarios no dejaron de expresarle su total respaldo al intérprete de ‘Triste es tu final’: “No Bill, no lo suspendas, todos te apoyamos”, “Bill no te puedes rendir, hazlo por nosotros que te seguimos. Íbamos a ir a verte desde provincias. No dejes que apaguen tus sueños”, “Solo nuestro señor sabe quiénes te hacen daño. Tú para adelante, como siempre con tu humildad. El karma existe, bendiciones”, “Sigue Bill, tú eres buena persona. Papito Dios te bendice”, fueron algunas de las reacciones.

Tras confirmarse la anulación del evento, y ante el temor de sus fans, Bill aseveró que sigue firme en su faceta musical y no piensa retroceder. “No pienso abandonar mis sueños, no pienso dejar la música, me ha costado mucho salir adelante, por mi familia y mis seguidores vamos a seguir trabajando”, apuntó.

PIDE A PNP MÁS PROTECCIÓN PARA CANTANTES

El 7 de febrero, Bill sufrió un atentado en su casa donde los delincuentes dejaron un explosivo. Días después se difundieron las amenazas que fueron enviadas a través de WhatsApp al mánager del artista. “Nos dirigimos a usted como manager de Bill Orosco para que puedan trabajar tranquilos y tener el respaldo de mi organización. Tienen que aportar una inscripción de 30 mil soles. Caso contrario, el 8 no habrá lanzamiento en el Huaralino. Buenas noches, atentamente los ‘Injertos del Cono Norte’”, se lee.

Pese a ello, se supo que el también llamado ‘Hijo de Collique’ continuará con su agenda de presentaciones en Lima y provincias, previamente pactadas y anunciados en forma oficial.

“Exhortamos a las autoridades respectivas que realicen un trabajo diligente contra la inseguridad y esperamos que hechos como el ocurrido no suceda con otro hermano de la música, y tampoco con ningún otro peruano de bien. Dios es nuestro guía”, finaliza el comunicado.