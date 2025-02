AFP: afiliados perderán derecho a pensión mínima si sale otro retiro

*Condición para que el Estado garantice este beneficio a los trabajadores es que no haya más retiros de ahorros para la jubilación.

Los tres proyectos de ley que buscan aprobar otro retiro de fondos privados de pensiones hacen que los afiliados a las AFP corran el riesgo de perder su derecho a una pensión mínima o proporcional garantizada por el Estado, tal como lo establece la reforma del sistema previsional promulgada el 24 de setiembre del año pasado y que está pendiente de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.

En efecto, la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano N°32123, en sus artículos 5 sobre la estructura del sistema previsional y el 15 sobre retiro de fondos, prohíbe de forma explícita que se realicen nuevos retiros y pone esta limitación como condición para acceder a la pensión mínima garantizada por el Estado.

“El financiamiento complementario de este pilar (semicontributivo) es público… Acceden a este pilar las personas afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que a la edad de jubilación cumplen con las unidades de aporte requeridos para una pensión y los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que a la edad de jubilación cumplen con los siguientes requisitos: i) no hayan realizado retiros de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) a partir de la entrada en vigor de la presente ley, ii) cuentan con el número de aportes requeridos, y iii) el monto de su CIC es insuficiente para financiar una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial… El Estado complementa los recursos necesarios para el pago de una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial”, se lee en el Artículo 5.

Y en el Artículo 15 se estipula con claridad que queda prohibido el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios por parte de los afiliados del SPP.

Actualmente, tres congresistas han presentado proyectos de ley que pretenden aprobar otro retiro de ahorros para la jubilación. Uno es del legislador de Perú Libre, Américo Gonza, quien plantea dar acceso a todos los afiliados a las AFP a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (S/ 21,400), y otro es del congresista de Podemos Perú, Darwin Espinoza, que igualmente solicita el retiro de 4 UIT.

La otra iniciativa legislativa también es de Podemos Perú. Esta vez, la parlamentaria Digna Calle propone varias formas de retiro anticipado de los fondos de pensiones, entre ellas para crédito hipotecario (25%), por desempleo de más de 60 días (50%), para estudios superiores del afiliado o para sus hijos (50%), para los que padezcan enfermedad terminal o cáncer (95.5%) y para quienes desean migrar al extranjero (100%).

El Perú es el único país del mundo en el que se han aprobado, hasta el momento, siete retiros de fondos privados de pensiones por un monto superior a los S/115 mil millones, lo que ha dejado a siete millones de peruanos con cero soles para su pensión de jubilación, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Contra retiros

Sobre los proyectos de retiro, el nuevo ministro de Economía, José Salardi, manifestó su oposición a este tipo de políticas públicas porque afectan las futuras pensiones y el ahorro interno del país.

“No, no debería haber más retiros de fondos de AFP. No hay que perder el foco, definitivamente la pandemia (COVID-19) fue un momento complicado, no solamente para nosotros, sino que fue un impacto global, y en ese momento sí se justificaba tener que dotar de liquidez a la población, pero ya han pasado años de ello y estamos en una senda de recuperación económica. Recordemos la esencia de por qué se creó el Sistema Privado de Pensiones: teníamos que generar ahorro interno, teníamos que apalancar infraestructura con una lógica de largo plazo y no podemos ir desarmando ese ahorro interno. Y, además, tampoco podemos comprometer lo que es el futuro de la población en materia pensionaria. Por eso, la posición es muy firme, pero igual tenemos que sustentar bien claro, explicar los pro y contras, porque este tipo de medidas finalmente salen perjudicando más que beneficiando al país y a la población”, expresó en declaraciones a la prensa.

Al ser consultado sobre la reforma de pensiones, el titular del sector consideró la norma como un avance importante y detalló que en su portafolio están trabajado y avanzando en su reglamentación.

“La reforma ha sido un avance importante, creo yo. Nosotros no vamos a decretar por sorpresa, todo lo que vaya a salir del MEF va a ser previamente conversado con las partes involucradas. Vamos a ir a discutir y buscar consensos. No vamos a aparecer entre gallos y media noche con una medida que coge por sorpresa a nadie”, concluyó.

———————–

DATO:

Pensión mensual

La Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la reforma previsional establece que la pensión mínima, inicialmente, es de S/600 mensuales para todos los afiliados que tengan 20 años de aportes a más y ya empezó a regir desde enero de 2025 para los pensionistas de la Oficina de la Normalización Previsional (ONP). Igualmente, la pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 10 años, pero menos de 15 años, es de S/300, y la pensión por haber cotizado desde 15 años, pero menos de 20 años, es de S/400.