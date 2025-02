Juez Concepción Carhuancho mintió al PJ al negar adelanto de opinión

SE CONFIRMA REVELACIÓN de Diario UNO en caso Waykis en la Sombra, que podría resultar en destitución de magistrado.

JUEZ CONCEPCIÓN CARHUANCHO ENGAÑÓ A LAS AUTORIDADES JUDICIALES AL NEGAR ADELANTO DE OPINIÓN EN CASO DE LOS WAYKIS EN LAS SOMBRAS

En la víspera se corroboró la noticia que Diario UNO reveló: el audio del cuestionado juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en donde pide eliminar la prueba de su adelanto de opinión en el caso “Waykis en la Sombra”, con lo cual revela su talante.

“Doctor Rider, hay una fuerte campaña en mi contra por las dispositivas publicadas. Por favor, le pido que mantenga la reserva del caso porque fue un error mío publicar esas diapositivas en el curso“, se oye decir a Carhuancho muy preocupado. Esta situación podría originar que la Junta Nacional de Justicia inicie un proceso disciplinario que concluya con la destitución de este magistrado.

“Y estoy muy preocupado por las filtraciones. Seguro la prensa lo va a ubicar. Manténgase firme y mejor no de ninguna entrevista porque esto va a perjudicar mi honra y mi carrera”, dice el polémico juez.

En las siguientes líneas, parte del audio que el juez Richard Concepción Carhuancho manda preocupado al doctor Rider, el coordinador académico del Instituto UdeaLa Junta Nacional de Justicia (JNJ) consideró que el procedimiento disciplinario abierto en contra de los miembros de esta institución, por parte del Colegio de Abogados de Lima (CAL), carece de fundamente y legales, por lo que expresó su enérgico rechazo por dicha por dicha medida.

Dicha opinión fue desarrollada a través de un comunicado firmado por el presidente de la JNJ, Gino polis, donde dicta clase como profesor de derecho penal.

En la conversación entre ambos personajes, vía WhatsApp, se lee como el juez le escribe y lo llama en reiteradas veces a Rider. También se evidencia la respuesta de este último: “Si maestro, me han estado buscando esa periodista de Willax. No le

he contestado”.

En un reportaje de semanas atrás, el programa de Willax, tomando como base lo denunciado por este diario, recordó la clase que dictó Concepción Carhuancho en el Instituto Udeapolis, una clase de dos horas sobre la administración pública, ética y corrupción.

EL CASO QUE

QUISO OCULTAR

El juez Richard Concepción Carhuancho, magistrado caracterizado por resolver sus casos con prisiones preventivas que luego son revocadas en otras instancias, ha evidenciado falta de imparcialidad respecto a Nicanor Boluarte, al mostrarlo como parte de una presunta organización de corrupción, durante su exposición en un curso dictado para el Instituto de capacitación Udeapolis.

La conferencia en la que Concepción Carhuancho adelantó opinión sobre el hermano de la presidenta de la República se denominó

La administración pública, ética y corrupción en el Perú, como parte del curso Delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de droga y extinción de domingo.

Durante su exposición, el magistrado utilizó diversasdiapositivas hasta el minuto 37:57, en donde según el enlace de la conferencia (https://www.youtube.com/watch?v=w50dKUGn2WA), se aprecia un corte de edición bastante marcado, en el que se pasa de la primera diapositiva a la tercera de forma intempestiva.

Al ampliarse el video de la grabación del Instituto de capacitación Udealopis se observa que las imágenes omitidas corresponden a las fotografías de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como del abogado y exfiscal Mateo Castañeda y a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la jefa de Estado.

Al haber presentado una diapositiva con la imagen del investigado Nicanor Boluarte en una de sus clases, con el título de “La corrupción en el sistema de administración de justicia”, denota una clara posición parcializada por parte del magistrado que tiene a cargo la decisión de prisión preventiva contra el también ex viceministro de Transportes.