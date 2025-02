Real Madrid-Atlético de Madrid y PSG-Liverpool los partidos más atractivos en Octavos de Champions

En Suiza se llevó a cabo el esperado sorteo de las llaves de los octavos de final de la Champions League, donde sobresalen los partidos París Saint Germaín (Francia)-Liverpool (Inglaterra) y Real Madrid-Atlético de Madrid (ambos de España), que son los duelos más parejos, en el camino de los cuatro por seguir avanzando a buscar gana la “orejona”.

Los seis llaves restantes son las siguientes: Brujas (Bélgica) vs Aston Villa (Inglaterra),

PSV Eindhoven (Países Bajos) vs Arsenal (Inglaterra), Benfica (Portugal) vs FC Barcelona (España), Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen (ambos de Alemania), Borussia Dortmund (Alemania)-Lille (Francia) y ​Feyenoord (Países Bajos) vs Inter de Milán (Italia).

Los cruces de cuartos de final serían los siguientes: El ganador de PSG vs Liverpool se medirá al ganador de Brujas vs Aston Villa, el ganador de Real Madrid vs Atlético se medirá al ganador de PSV vs Arsenal. Los ganadores de estos dos cruces se enfrentarán en la semifinal.

De otro lado, el ganador de Feyenoord vs Inter se medirá al ganador de Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen. El ganador de Borussia Dortmund vs Lille se medirá al ganador de Benfica vs Barcelona. Los ganadores de estos dos cruces se enfrentarán en la semifinal.

Los duelos de ida de los octavos de final serán entre el 4 y 5 de marzo y los de vuelta entre el 11 y 12 del mismo mes. Los partidos de cuartos serán el 8 y 15 de abril, en fechas y horarios por confirmar.