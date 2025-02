“No soy criminal”: Empresario niega ser miembro de Los Pulpos tras difusión de fotografía en sauna

By

El empresario Guillermo Ruiz niega su relación con la organización criminal, afirmando que los policías que figuran en la imagen sus amigos y el resto son trabajadores de sus empresas. Afirmó que demandará al Ministro del Interior por ese error garrafal.

El empresario trujillano Guillermo Ruiz Carbajal, rechazó categóricamente las versiones que lo vinculan con presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Pulpos’ luego que se difundiera la fotografía en la que aparece junto a suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un sauna.

“En efecto, la foto soy yo quien pide que se tome, estamos en un sauna, estoy compartiendo con trabajadores de las dos empresas que tengo en Trujillo. Una de asesoría de negocios denominada GARC Asesoría Empresarial será por eso que me asignan el alias ‘Garc’ y estoy con dos trabajadores de mi empresa de seguridad, ambos están en planilla”, expresó.

Aunque el Ministerio del Interior informó que los agentes involucrados serían separados de sus cargos y el gobernador César Acuña se comprometió a “limpiar la institución” policial, Ruiz negó cualquier relación con la banda criminal y anunció que alista una demanda por este “error garrafal” que ha afectado su imagen y la de su familia.

El empresario, quien dijo haber sido víctima de extorsión por parte de ‘Los Pulpos’, manifestó su indignación al ver la imagen difundida. Aclaró que fue tomada en mayo del año pasado por amistad con los suboficiales presentes, quienes, según su versión, capturaron al tío del prófugo Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal.

“Estoy indignado. Yo no soy un criminal. Yo mismo he pedido (tomarnos) la foto. (…) Estos policías que aparecen en la foto me ayudaron a mí y a mi prima, a quien le pusieron una dinamita en su negocio. De ahí nació nuestra amistad porque, además, trabajan en una dependencia que está al frente de mi casa”, dijo en diálogo telefónico con Infobae Perú.

Puntualizó que las personas a quienes el Gobierno vincula con la organización criminal son, en realidad, un contador y dos supervisores de seguridad que trabajan en sus empresas. Por ello, cuestionó la falta de una investigación adecuada antes de que el Ministro del Interior haya emitido un “comunicado ligero”.

“Sería bueno que el ministro identificara quién está detrás de la difusión de esta foto. Soy un empresario que ha sido afectado por ‘Los Pulpos’, los he denunciado, eso es muy fácil de corroborar. Estoy trabajando con mis abogados y voy a denunciar a la Policía y al Mininter. Vamos a seguir hasta la última instancia”, afirmó.

Ruiz también se declaró preocupado por su seguridad en una ciudad que, solo hasta la primera semana de febrero, registró 13 homicidios. “En estos momentos puedo ser víctima de un ataque porque estoy saliendo a hablar abiertamente en contra de ‘Los Pulpos’ y también puedo ser víctima de policías tendenciosos que pueden venir, sembrarme pruebas para incriminarme y de esa manera darle asidero al ministro. Yo no cuento con seguridad, lo responsabilizo de lo que me pueda pasar”, subrayó.