Redadas antimigratorias de Trump ¿Una cortina de humo?

Por: Elvis Herrada

¿Qué sucede cuando el dinero de los contribuyentes norteamericanos se gasta en redadas que no obtienen resultados efectivos, sino en una campaña del miedo que cuesta billones de dólares al gobierno de turno?

El área de Denver alberga una población significativa de inmigrantes; el año pasado, el suburbio de Aurora se convirtió en un punto focal para la campaña de reelección de Donald Trump, cuando se difundieron afirmaciones falsas de que una pandilla venezolana había tomado un complejo de apartamentos, como lo informó Colorado NewLine en un reporte del 12 de octubre del 2024.

Con esta falsa retórica, poco antes del día de las elecciones, Trump visitó Aurora y prometió que la rescataría con redadas de inmigración que se realizarían “muy, muy rápido”.

Al asumir su mandato las redadas llegaron, sin embargo lo que sucedería no sería lo esperado por Donald Trump.

Ese miércoles 5 de febrero ICE movilizó decenas de vehículos militares al suburbio de Aurora para organizar la redada más grande realizada por el gobierno republicano, sus funcionarios aseguraron haber ubicado a más de cien miembros de “violentas pandillas venezolanas” para arrestarlos y detenerlos.

Ipso facto, los periodistas de 9News confirmaron que se llevaron a cabo redadas en varios edificios de apartamentos y una comunidad de casas móviles, pero informaron que el número de personas detenidas fue mucho menor. De inmediato los funcionarios de ICE reconocieron que se habían detenido solo a unas treinta personas, de las cuales solo una fue identificada como miembro de una pandilla).

¿Qué fue lo que sucedió? Automáticamente miembros de la Casa Blanca emitieron un comunicado oficial culpando a los medios de comunicación de difundir información clasificada advirtiendo a los supuestos pandilleros que abandonaron los complejos supuestamente tomados por estos grupos delictivos.

Pero este hecho no oculta el fracaso de las redadas antimigratorias contra delincuentes, pues la arremetida buscando culpables va contra los medios de comunicación que informan en vivo sobre lo que está ocurriendo en el país.

Y como ejemplo está la persecusión contra la emisora de radio local californiana KCBS, que trasmitió en vivo una redada de ICE con agentes encubiertos haciendo operativos en East San Jose California, por lo cual se ha ganado una revisión de su licencia de funcionamiento según anunció Brendan Carr, el nuevo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Es indubitable que ante la falta de resultados efectivos los aliados de Trump busquen responsables de este fracaso, y el primero en recibir el palazo sean los medios que informan sobre lo que sucede. Por ejemplo un presentador de noticias de Fox News, aliado del gobierno republicano, dijo en señal abierta que Los Angeles Times había divulgado información sobre los operativos ICE en Denver que provocaron la huída de estos supuestos bandidos. Esto fue refutado por el editor del Times, Héctor Becerra, que señaló como una burda mentira pues todos los contenidos que publican son acuciosamente revisados para no interferir en las actividades que hace esta oficina de migraciones, y lo que se difunde son exclusivamente de interés público.

Del mismo modo,Azmat Khan, corresponsal de guerra ganador del premio Pulitzer y profesor de la Escuela de Periodismo de Columbia, advirtió que “lo que estamos viendo es a una agencia silenciar a medios que difunden información no incorporada”. Asimismo, se burló de la idea de que los periodistas que cubren las redadas tengan acceso a información sensible. “No fue necesaria ninguna filtración para resolver esto”, dijo sobre la operación en Denver. “El secreto peor guardado del mundo es cuando se colocan un montón de vehículos y personal vestido de uniforme en los estacionamientos de los centros comerciales”.

Por lo pronto, lo que estamos viendo es que el verdadero objetivo de las redadas de ICE son una campaña de la política del miedo instaurada por el gobierno de Donald Trump con la finalidad de publicitar tácticas agresivas contra inmigrantes con antecedentes delictivos, que sirven de cortina de humo para ocultar un despilfarro de dinero en medidas populistas que generan más polarización y enfrentamiento racial, que soluciones efectivas en la lucha contra la delincuencia.