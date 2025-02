Mercado N° 1 de Surquillo lleva seis meses cerrado y el municipio no hace nada

By

El Mercado N° 1 de Surquillo ya lleva cerrado seis meses y los mas de 300 comerciantes que trabajaban allí exigen a la alcaldesa Cinthia Loayza que reabra el establecimiento para que puedan hacer las reparaciones y recomendaciones del caso.

“No es justo, nosotros pudimos hacer todos los trabajos de reparaciones y recomendaciones de Defensa Civil en menos tiempo. No debió dejarnos sin trabajo”, dijo el Sr. Augusto Pariona.

Asimismo dijo que todo se complicó porque el mismo Tribunal Constitucional señaló que el dueño del mercado es Miraflores, pero lo administra Surquillo.

Otro comerciante señaló que ellos contrataron personal para hacer las nuevas instalaciones eléctricas, pero el municipio no dice nada. “Queremos solucionar esto. Decenas se quedaron sin trabajo, hemos ido a hablar con la alcaldesa, pero no nos recibe”, dijo.