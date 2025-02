«Como buenos serranos, somos tercos y no nos dejamos caer»

La Última Espectáculos

La líder de CORAZÓN SERRANO, Yrma Guerrero, feliz de llenar el estadio San Marcos. Presentan a su nueva integrante y anuncia “se vienen colaboraciones internacionales”

Por Ketty Cabrera / Foto Luis Bayeto

Cuando se iniciaron hace 32 años, los hermanos Guerrero Neira jamás pensaron en todo el éxito musical que lograrían con Corazón Serrano. De cantar cumbia sanjuanera, llegar a Lima para enfrentar marginación, además de la muerte de Edita Guerrero, pasó mucho tiempo. Tienen más de 2 millones de suscriptores en YouTube, más de 3 millones en Facebook, 1.6 millones en Tiktok, firmaron contrato en 2024 con Sony Music y The Orchard Latin y luego de llenar con más de 45 mil almas el Estadio San Marcos, solo el cielo es el límite.

Diario UNO entrevistó a Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y su nueva integrante, Cielo Fernández, la popular delantera de Corazón Serrano, quienes anunciaron que luego de su exitoso concierto de aniversario se les vienen proyectos importantes.

“Estamos muy agradecidos con todo el público por la acogida que hemos logrado, se vienen nuevos proyectos, colaboraciones internacionales. A partir de lo que pasó en el concierto se han abierto muchas puertas para Corazón Serrano”, cuenta Yrma Guerrero, líder de las vocalistas que recuerda que sus hermanos y ella no la tuvieron fácil cuando dejaron su pueblo de Pacaipampa (sierra de Piura) para conquistar la capital.

-¿Qué se siente que luego que muchos en Lima les dijeron que no iban a “pegar” con ese nombre serrano, hoy miles lo corean en sus shows y millones de seguidores lo celebran en las redes sociales?

Yrma: Fuimos marginados por el nombre, pero mi hermano Lorenzo fue muy perseverante y no se dejó amilanar. Los serranos de por sí somos tercos y no nos dejamos caer cuando la gente te quiere destruir, por el hecho de ser serranos siempre tratan de menospreciarte, pero nosotros hemos sido constantes y ahora se ha visto reflejado. Poder llenar un estadio ha sido una emoción increíble para toda la familia, somos muchas personas trabajando.

-Sin duda contar con el respaldo de Sony Music y The Orchard Latin es muy importante para conquistar el mercado internacional

Yrma: Estamos con Sony y se nos han abierto muchas puertas, estamos muy agradecidos con todo el respaldo. Hace 32 años ni siquiera lo habríamos imaginado.

-Comenzaron con cumbia sanjuanera y hubo una transición musical para el mercado internacional…

Corazón Serrano no ha dejado su esencia, sigue ahí en todos los conciertos.

-En un momento se comentó que ibas a retirarte para dedicarte a tus hijos…

No pienso retirarme, Yrma Guerrero tiene para rato en Corazón Serrano y voy a seguir trabajando al lado de todas estas chicas que tienen un talento increíble. Hemos logrado una gran delantera y se vienen muchas colaboraciones increíbles.

KIARA, LESLIE Y CIELO

-Hay millones de fans, pero también hay miles de “haters” (odiadores en línea). ¿Qué piensan de los ataques?

Kiara: A mí me encanta responder, para mí los haters son fans confundidos, siempre están pendiente de lo que hacemos y eso es bueno.

-Leslie eres la que más tiempo tiene en el grupo, ¿Cómo te sientes del crecimiento?

Voy a cumplir 15 años, recuerdo cómo la luchábamos en los shows y llenar un estadio de 45 mil personas ha sido increíble. Y, lo mejor es que llenamos el estadio solos. A parte de nuestros fans peruanos, ha venido gente de México, Ecuador, Colombia y Bolivia también.

-Cielo eres la nueva integrante y es un paso importante para tu carrera artística…

Estoy muy feliz de estar en la agrupación, es una gran familia. Para mí es un sueño, me han recibido muy bien y espero seguir aprendiendo más de la música junto a ellas.

EL DATO

Cielo Fernández, es la nueva integrante de Corazón Serrano, es una talentosa cantante de 18 años originaria de Chiclayo, Lambayeque. Su primera incursión fue a los 15 años, cuando participó en el programa de imitación ‘Yo Soy’.

(((RECUADRO)))

2 MIL MILLONES DE VISTAS

-Corazón Serrano son los primeros artistas peruanos en superar los 2 mil millones de vistas en YouTube. Entre las canciones con mayor número de vistas está «Mix Morena» con 106 millones de vistas, un mix de concierto con 99 millones, «Vida ya no es vida» con 82 millones, «En qué brazos estarás» con 82 millones, «Tú por tu camino» con 72 millones, «Mix Zúmbalo» con 69 millones y así continuamente.