“Atrevida, pasión sin reglas», llega a los cines este 20 de febrero

By

Cinta de alto voltaje sensual llega en exclusiva para Cinestar y Movie Time

Este 20 de febrero llega en exclusiva para Cinestar y Movie Time “ATREVIDA, PASIÓN SIN REGLAS” un film que desafía a la censura con altas dosis de erotismo y un trasfondo ecologista. Tiene como referencia al conocido filme “Cincuenta sombras de Grey”, pero con juegos eróticos más extremos que la convierten en una cinta de alto voltaje.

En el mes del amor, Star Films sorprende con una producción que mezcla en una misma historia activismo y erotismo. Ella es una estudiante rebelde y obstinada en defender el medio ambiente. Él es un promotor decidido a edificar un rascacielos en un espacio natural sagrado para los ecologistas.

Elya puede tener solo 20 años, pero es una estudiante y futura ecologista que ya sabe exactamente lo que quiere. Sobre todo, sabe lo que no quiere y trabaja con personas que piensan como ella para proteger el medio ambiente. Cuando se entera de que se va a talar una zona forestal protegida, no lo duda y lanza un contraataque. Un día, Matvey, el director de una empresa de construcción, llega a su universidad para hablar sobre un plan de desarrollo en el sitio de un antiguo parque forestal. Elya no duda en hacer añicos su proyecto.

Matvey está intrigado por la confianza en sí misma de la chica y utiliza sus métodos habituales de influencia: simplemente intenta «comprarla». Pero Elya no necesita un patrocinador.

Entonces Matvey, sorprendido por su negativa, le ofrece a Elya una apuesta: siete días románticos según sus reglas. Si después de eso la chica decide irse, él se negará a construir un rascacielos en el parque forestal. Ella acepta, pero Matvey resulta no ser en absoluto la persona que imaginaba.

Esta historia de amor erótico nos pone sobre el tapete la gran cuestión de la lucha entre la ecología y el capitalismo. Al mismo tiempo, el drama pretende contar la historia de dos personas que tienen que lidiar con relaciones padre-hijo infelices.

Elva y su madre fueron abandonadas cuando ella era joven. Matvey proviene de una familia rica donde cada uno hace lo que dice su padre.

Trailer :

https://www.youtube.com/watch?v=JO0Ddi8xrv8