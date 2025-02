PNP de Lima Norte traslada y protege al prófugo criminal ‘El Monstruo’

“El dinero manda”, así dijo el agente retirado, exjefe de la BRECC, Francisco Rivadeneyra, denunció que altos mandos de la PNP colaboran con la organización criminal de ‘El Monstruo’.

Grave acusación. Mancha a la institución, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, denunció que agentes de la Policía Nacional (PNP) filtran información y protegen a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los criminales más buscados del país.

El comandante en retiro, quien también fue secretario de la Región Policial Piura, aseguró que advirtió sobre la infiltración de efectivos en su unidad y pidió la implementación de la prueba del polígrafo. Sin embargo, en diciembre de 2024, fue cesado de la institución. “No aguantaron a un opositor. Y yo pisé el palito reclamándoles”, afirmó en una entrevista publicada por Hildebrandt en sus trece.

Con 35 años de servicio en la PNP, Rivadeneyra asumió en abril de 2023 el mando de la BRECC, una unidad creada un año antes para combatir robos, homicidios, secuestros y extorsiones. No obstante, al asumir el cargo, se encontró con menos agentes de los prometidos y con equipo en mal estado. “Teníamos chalecos antibalas en mal estado y un solo fusil”, recordó.

Durante su gestión, la brigada capturó a sicarios y cabecillas de la organización de ‘El Monstruo’, pese a que su equipo no recibió el dinero destinado a gastos de inteligencia y que tuvo un enfrentamiento con el coronel Erick Ángeles, jefe de la División de Inteligencia.

“El personal de la BRECC me pidió que yo vaya a reclamar la plata porque temían que les dieran menos, que se quedaran con el dinero. Me ofrecieron 4,000 soles en total, pero sabíamos que debía ser más”, relató.

Ese fue su primer enfrentamiento con los mandos superiores, pero la tensión aumentó cuando intentó ejecutar un operativo contra ‘Negrín’, un integrante de la organización criminal. En diciembre de 2024, luego de localizarlo, Rivadeneyra ordenó un operativo sorpresa. Sin embargo, cuando dio la orden de intervención, su superior inmediato, el coronel Ezequiel Poma Lavado, prohibió la salida del personal.

“Entonces le dije a todo el personal que fuera por sus chalecos y sus armas, que iba a haber un operativo. Pero el coronel Poma, presente allí, dio la orden de que no saliera nadie (…) Lo acusé de estar trabajando para la mafia. Ese trabajo lo veníamos haciendo desde hace una semana y él lo sabía”, sostuvo.

‘El Monstruo’ sigue libre mientras



Tras los operativos frustrados, ‘El Monstruo’ se contactó directamente con Rivadeneyra. “Yo soy elegante, quizás aún no me has tratado. Consigue una bomba (celular) y escríbeme”, le escribió el delincuente. Días después, lanzó una amenaza: “Conversemos, no priorice su ego. Una vez que no esté con el uniforme, te perseguiré donde vayas. Remediemos todo de manera pacífica”.

El comandante insistió en la necesidad de depurar la PNP e implementar la prueba del polígrafo para identificar a los agentes infiltrados, pero sus solicitudes fueron ignoradas.

“Hay autoridades policiales que se alinean con él, que lo transportan, lo protegen, lo ‘chalequean’, porque el dinero es el que manda. Nosotros habíamos identificado a unos 10 suboficiales sospechosos en Lima Norte, además de los dos que descubrimos que trabajaban en la misma BRECC y que fueron sacados. (…) Yo le dije al general Conde que teníamos efectivos infiltrados, que había que pasarles polígrafo”, denunció.

Diez días después de recibir el mensaje del criminal, Rivadeneyra fue separado de la institución. “Me dieron de baja porque supuestamente tenía 35 años de carrera y ya no tenían un puesto donde asignarme. Pero no fue así, esto ha sido una consigna. Han dicho: ‘Como este oficial es contrario a la administración, hay que darle de baja’”, afirmó.



Los más buscados

El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior incluyó a Moreno Hernández en la lista de los más buscados tras ser condenado a 32 años de prisión por secuestro, homicidio y otros delitos como líder de Los Federales. Su organización raptó a una escolar en Carabayllo y a la empresaria Jackeline Salazar, quien escapó tras tres días de cautiverio.

A pesar de ello, el criminal sigue libre y recientemente publicó un video en el que se burla de la PNP y afirma estar en Lima Norte, pese a que se creía fugado en Brasil. “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”, dijo en la grabación.

En otro video, lanzó una advertencia a los altos mandos policiales: “Nunca le voy a agachar la cabeza a la Policía. Jamás. Nunca. A cada uno le va a llegar su hora. No toda la vida van a ser coroneles, generales. Y mientras yo siga libre, nadie me va a investigar”.