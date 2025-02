Tragedia en Huaral: Sobreviviente de caída de bus por colapso de puente relata sus minutos de terror

Accidente en puente Chancay. Un sobreviviente del accidente contó su terrible experiencia después de que el bus en que viajaba cayera al río al colapsar el puente de Chancay.



Un sobreviviente del accidente contó los momentos de terror que vivió cuando el bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte cayó al río Chancay tras el colapso del puente.

Testimonio de un sobreviviente del accidente en Chancay

El país se encuentra de luto tras el reporte de un grave accidente registrado en la madrugada de este viernes 14 de febrero. Un bus interprovincial sufrió una aparatosa caída al río luego de que el puente que cruza su caudal colapsara, dejando un saldo preliminar de dos fallecidos y más de 30 heridos.

Hasta el lugar de la tragedia llegó el señor Carlos, uno de los pasajeros, que se encontraba en el primer piso del bus, logró sobrevivir al siniestro. Ante las cámaras de Exitosa relató parte de lo que se puede acordar del siniestro, debido a que entró en shock tras escuchar un fuerte golpe y sentir que algo impactó en la parte superior del vehículo que tenía como destino Lima.



«Lo único que recuerdo es que parece que se iba al abismo el bus. Fue un shock, un golpe tan rápido que no sabía lo que me había pasado. Yo perdí el control de mi persona, no sé cómo he resucitado, me habrán ayudado porque estaba mojado mi pantalón. (…) Vine a recoger mis pertenencias, pero me han dicho que nada se puede sacar del bus mientras que este no sea retirado», señaló en un inicio a Exitosa.

Asimismo, contó que tras recuperar la conciencia se encontró con un desgarrador panorama a su alrededor: vio varios pasajeros inconscientes por el fatal accidente, que también involucró a un automóvil de color negro.Realizan labores de rescate de las víctimas

A través de su cuenta de X, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Indeci aseguró que vienen realizando trabajos de búsqueda y rescate de personas tras el terrible accidente.

Por su parte, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, supervisó el trabajo en la zona y aseguró que brindarán todo el apoyo con maquinaria pesada para la remoción del bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte. Sin embargo, los familiares y amigos de los fallecidos por la caída del bus tras el colapso del puente Chancay exigen justicia.

Exigen investigación de accidente en puente Chancay

Un trabajador de la Empresa Cruz del Norte indicó que uno de los fallecidos era el conductor del bus, identificado como Alex Aguirre, que tenía más de 10 años laborando en esta empresa. Respecto al estado del puente, mencionó que ya se conocía desde hace un tiempo que la estructura no se encontraba en óptimas condiciones, por lo cual, pide se realicen las investigaciones correspondientes que determinen las responsabilidades del caso.

«Pediría que se haga una investigación profunda y se halle el culpable de todas estas cosas. (…) El bus venía de Chimbote, faltaba poco para llegar a la capital», expresó el compañero del chofer fallecido.

