Si eres soltero este San Valentín, no puedes perderte esta promoción única

San Valentín, un día que históricamente ha estado lleno de corazones, flores y cenas románticas para parejas, ha llegado nuevamente. Sin embargo, no todos tienen a su media naranja con quien compartir este día especial, pero eso no tiene por qué ser un problema. Este 14 de febrero, Burger King ha decidido hacerle un guiño a todos los solteros con una promoción que no se puede dejar pasar: “Somos tu media Whopper”.

Porque el amor también puede ser una deliciosa hamburguesa

En lugar de quedarte en casa por no tener pareja con quien salir, la marca propone una nueva forma de celebrar el amor propio. Aquellos que elijan pasar su San Valentín de forma independiente podrán disfrutar de 50% de descuento en su WHOPPER favorita, ya que la otra mitad la pone Burger King.Solo tienes que acercarte a cualquier tienda física, elegir tu WHOPPER favorita y aprovechar el descuento. No necesitas compañía, solo tu hambre y una sonrisa para celebrar a tu manera, porque los solteros también tienen razones para sonreír y enamorarse de una hamburguesa.