Cristian Benavente presentado por su nuevo club FC Gloria Buzau de Rumania

En conferencia de prensa, el jugador peruano Cristian Benavente, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Gloria Buzău y, en sus primera declaraciones, señaló que se le presenta un nuevo lindo reto en su carrera profesional para tratar de salvar al equipo rumano del descenso.

«Volver a una primera división de Europa, un máximo nivel, creo que es suficiente. Y creo que es un buen desafío, porque a veces vas a un club en el que no juegas por nada, y creo que a veces jugar en este tipo de situaciones hace a los jugadores aprender mucho. Creo que es un gran reto», dijo Benavente.

Luego, puntualizó que, si bien el FC Gloria Buzău marcha último en la tabla de posiciones, aún no se puede asegurar que ya perdieron la categoría. «En primer lugar, no creo que estemos casi descendidos, porque todavía tenemos 13 partidos por jugar, así que no creo que lo estemos. Hay un buen desafío enfrente, y lo que tenemos que hacer es jugar, porque ningún equipo gana una liga 13 partidos antes o se va a segunda división 13 partidos antes. Entonces todo se trata de jugar: creo que es un gran reto para todos nosotros”.