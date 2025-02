Pasco: Adjudican por tercera vez millonaria obra de saneamiento a consorcio cuestionado

El Gobierno Regional de Pasco ha adjudicado nuevamente la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA) Pasco a un consorcio conformado por empresas de Brasil, Colombia y Perú, pese a que no cumplen con los requisitos de experiencia exigidos. La obra, valorizada en más de 485 millones de soles, ha sido objeto de cuestionamientos debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación.

Se trata de la tercera vez que el proyecto es otorgado a postores que no acreditan los requisitos mínimos para su ejecución. En esta última adjudicación, realizada el 21 de enero, el Consorcio Virgen de las Nieves resultó ganador. Este consorcio está integrado por la empresa peruana Grupo Ravys Asociados S.C.R.L, la colombiana Orlando Sepúlveda Cely & Cía S.A.S Sucursal del Perú y la brasileña Enfil S.A Controle Ambiental Sucursal do Perú. Según denuncias, estas empresas habrían proporcionado información inexacta en el proceso de postulación.

Una carta enviada el 3 de febrero al gobernador regional de Pasco, Juan Luis Chombo Heredia, al jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional (GORE) Pasco, Álex Roy Simón Condezo, y a la procuradora pública Marta Ana María Baldeón Berrocal, detalla diversas irregularidades detectadas en la licitación. Entre los principales cuestionamientos, se señala que los contratos presentados por las empresas del consorcio no cumplen con los criterios exigidos para acreditar experiencia.

Uno de los casos mencionados es el de la empresa colombiana Orlando Sepúlveda Cely & Cía S.A.S Sucursal del Perú, cuyos contratos no cuentan con el Registro Único Tributario (RUT) ni el Número de Identificación Tributaria (NIT), incumpliendo así la normativa colombiana aplicable. Asimismo, la empresa brasileña Enfil S.A Controle Ambiental Sucursal do Perú presentó un contrato de tipo EPS (Engineering, Procurement, and Services), el cual no necesariamente incluye actividades de construcción, lo que genera dudas sobre su idoneidad para la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, se ha identificado que el representante legal de Enfil S.A, Reinaldo Kobylinski, fue sancionado e impedido de contratar con el Estado peruano en diciembre de 2024 debido a la presentación de información inexacta y documentación falsa en un proceso anterior. No obstante, la empresa a la que representa ha logrado adjudicarse este contrato.

Por otro lado, la empresa peruana Grupo Ravys Asociados S.C.R.L también enfrenta observaciones. Entre diciembre de 2022 y abril de 2023, su capital económico pasó de S/ 35 mil a S/ 1,085 millones, un crecimiento que ha sido cuestionado por presuntamente basarse en «bonos fantasmas» que carecen de validez, según recientes pronunciamientos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, la convocatoria del proceso de licitación ha sido señalada como inválida debido a la falta de disponibilidad del terreno donde se ejecutará la obra, lo que contraviene la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. Esta situación podría derivar en una nueva anulación del proceso y un mayor retraso en la ejecución del proyecto.

Ante estos hechos, diversas voces han solicitado que las autoridades competentes investiguen el caso y adopten medidas correctivas para garantizar la transparencia y legalidad del proceso de adjudicación.