¡Cajamarca en alerta! Lluvias superan en 80 % su valor normal en lo que va de febrero

Hasta el momento registra un acumulado de 57 milímetros, informa el Senamhi

Las lluvias que se registran en la región Cajamarca superan en un 80 % su valor habitual para esta época del año, afirmó el Senamhi.

Las fuertes precipitaciones pluviales continúan en la región Cajamarca, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En lo que va de febrero se tiene un acumulado de 57 milímetros de precipitaciones que equivale más del 80 % del valor normal para este periodo, informó la oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamh).

El pasado fin de semana, la zona central, oriental y sur de esta región soportaron fuertes lluvias con acumulados de 27 milímetros por día en Niepos, 17 mm en la provincia de Celendín, 15 mm en Llapa y San Miguel, 15 milímetros en la provincia de San Marcos, 11 mm en el valle de Cajamarca y 6 milímetros en la provincia de Cajabamba.

Iván Veneros Terán, director del Senamhi Cajamarca, dijo a la Agencia Andina que las precipitaciones se han dado mayormente en la parte central, oriental y sur de esta región con un acumulado de 57 milímetros en los primeros 10 días de febrero, superando el valor normal para ese periodo equivalente a 30 mm.

“Hemos sacado un aviso meteorológico hasta el jueves (13 de febrero) donde indica que las lluvias van a continuar con acumulados de 12 a 15 milímetros por día en toda la parte central y sur de la región”, afirmó el especialista, al incidir que históricamente febrero es un mes lluvioso y esta semana continuarán las precipitaciones en esta zona de la sierra.

Las provincias de Celendín, San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, presentarán lluvias con acumulados dentro de los valores normales. “Estamos viendo el comportamiento de la lluvia y asumimos que estará dentro de los valores normales, considerando que febrero es un mes lluvioso”, acotó.

No obstante, aclaró que la lluvia será un tanto deficiente o normal en el sector occidental con las provincias de San Pablo y Contumazá, por el comportamiento que se viene presentando en la zona. “Las lluvias todavía no van a superar los valores normales en Contumazá y San Pablo, pero eso no significa que no llueva ya que estamos en periodo lluvioso”, subrayó.

Lluvias intensas

El Senamhi advirtió que este martes 11 de febrero se presentarán lluvias intensas en la parte sur de esta región con las provincias de Cajabamba, Cajamarca, San Pablo, San Miguel y Contumazá; y lluvias moderadas en zona central y norte.

Las precipitaciones presentadas los últimos días han sido de larga duración: durante el día y la noche, esas mismas condiciones se prevé se registrarán esta semana en Celendín, San Miguel, San Pablo, Cajabamba, Hualgayoc, San Marcos y Contumazá.

En el distrito de Chilete, donde el pasado fin de semana se produjo deslizamientos que interrumpieron el tránsito Ciudad de Dios- Cajamarca, Veneros afirmó que en esta zona no se registran fuertes lluvias, pero sí en la zona altoandina donde las precipitaciones son fuertes.