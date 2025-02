Hospital Sergio Bernales de Collique: Bebé queda grave tras caer de incubadora 

By

Una madre denunció que su bebé, de solo 16 días de nacida, sufrió una caída de una incubadora en el Hospital Sergio Bernales, en Comas. La menor ingresó a emergencia el 6 de febrero por un cuadro de ictericia y fue internada en neonatología por falta de reactivos para otros análisis.

Según la madre de la menor, la caída ocurrió la noche del mismo día. Luego, cuando fue al hospital a llevar pañales, le informaron que su hija había caído de la incubadora y presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC) y un hematoma subdural en el lado derecho de la cabeza.

Horas después, le comunicaron que la menor presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC) y un hematoma subdural en el lado derecho de su cabeza. Ante el riesgo de sangrado cerebral, los médicos evaluaron la posibilidad de una intervención quirúrgica.

“La jefa del área de UCI me informa y me dice ‘señora, la bebé está estable, se ha caído de la incubadora en uno de los huequitos que tiene la incubadora para meter las manos, de ahí se ha caído’. ¿Cómo una bebé de 2 kilos 480gramos de 48 centímetros ha podido pasar por ese huequito, caerse y golpearse?”, declaró la madre a 24 Horas.

“Mi pequeña presenta una fractura del hueso parietal con un sangrado dentro del cerebro y un hematoma en el lado derecho”, agregó la mujer entre lágrimas.Es cuando el doctor a cargo del caso le indica que lo mejor sería internar a la pequeña para que le hagan la fototerapia ante la posible ictericia. “Mi bebé entró estable, sana. Le daba de lactar. Ella estaba muy bien”, aseguró la madre.

NO SABEN QUIÉN ES RESPONSABLE

“La doctora que me dijo esto no sabe quién es la responsable. A ella le han informado que una neonata se ha caído y fue a verificar lo ocurrido. Al llegar, coge a mi bebé y la lleva al área de UCI para que le den las atenciones del caso”, continuó.

Esta mañana, a Latina Noticias, la madre dio nuevos detalles de la salud de su pequeña. “Ayer la cargué, le toqué la cabecita, le estaba tocando todo el hematoma que ella tiene… Tiene un inmenso hematoma en el lado derecho de la cabeza y todos los huesitos que yo le toco, es como un pequeño rompecabezas. Pero mi niña no tenía así la cabecita; era perfecta su cabecita y ahora verla con ese hematoma, no lo creo”, dijo.

Desde la Dirección del Hospital Nacional Sergio E. Bernales le indicaron que van a iniciar las investigaciones respectivas, no obstante, evitaron darle el nombre de la persona responsable de que la menor caiga de la incubadora. “Han pasado más de cuatro días y recién mañana (lunes 19 de febrero) van a iniciar una investigación”, sentenció.