¡El regreso triunfal de TURMANYÉ: Un concierto imperdible en el Cocodrilo Verde!

El 28 de febrero, el Cocodrilo Verde se llenará de la energía vibrante de Turmanyé, una de las bandas más icónicas del reggae fusión en Perú. Con más de dos décadas de historia, la agrupación liderada por Richard Colonia Fitzcarrald promete una noche de adrenalina, emoción y buena música.

TURMANYÉ arranca el verano con un show renovado, trayendo sus grandes clásicos de los 90s, como “Río Santa”, “Wayayay” y “La Dama de las Camelias”, y también presentando su nueva producción musical: “Cosas Nuevas”, un EP lleno de fusión que va desde el reggae hasta el huayno, pasando por un toque de rock, todo ello con una dosis de esencia andina que caracteriza a la banda. Además, en este disco, sorprenden con un tema interpretado en quechua, “Chirapa”, que conecta la tradición peruana con el sonido global del reggae.

TURMANYÉ tiene su origen en los 80s en Huaraz, pero fue en los 90s cuando se catapultó a la fama por sus inolvidables presentaciones en los festivales nacionales de aventura, en Lunahuaná, las playas de Lima y en la Semana del Andinismo. Después de un largo recorrido en la escena musical, la banda regresa a los escenarios limeños para cautivar una vez más a su público fiel, y a todos los que gustan de la fusión de géneros como el reggae, rock y huayno.

La banda, que en sus inicios compartió escenario con artistas internacionales como Inner Circle, Alpha Blondie, Dread Mar I, Michael Rose y Kay Many Marley, ahora vuelve para ofrecer una experiencia única en vivo. Este show promete ser una mezcla perfecta de sonidos y emociones, y no te lo puedes perder.

En el escenario estarán los nuevos miembros de la banda: Josema Colonia en batería, voz y coros, Gabriel Gavilano en el bajo, Raúl Zúñiga en la guitarra, Néstor Guerrero en la trompeta, Jorge Puma en el saxo, y Richard Colonia al frente con voz y teclados. Juntos llevarán al público en un viaje sonoro lleno de colores, culturas y buena vibra.

La cita es el viernes 28 de febrero a las 10 pm en el Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores). ¡La fiesta está garantizada! La entrada tiene un costo de 50 Soles, y el consumo mínimo en el local será de 50 Soles. La capacidad es limitada, así que asegúrate de obtener tus entradas a través de Yape (+51 943 608 469).

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche llena de música, emociones y la mejor energía en uno de los lugares más emblemáticos de Lima. ¡Vibra con Turmanyé, una banda que sigue conquistando corazones!