Ministro del Interior exige a la JNJ la suspensión de la fiscal de la Nación 

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó el jueves una denuncia administrativa contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que se hiciera pública la providencia N° 70 (resolución) sin considerar que la investigación fiscal debe tener carácter reservado.

“Se formula denuncia administrativa en contra de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su acción flagrante e ilegal de avalar lo solicitado en la providencia N° 70, la cual viola mi derecho fundamental a la intimidad y al secreto de comunicaciones, en consecuencia ha cometido infracciones establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, Ley N° 30483”, se lee en el documento.

Señala que se trata de infracciones graves (art. 46°): “6. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de las leyes o reglamentos, requieran reserva.” y “19. Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso”; y una infracción muy grave (art. 47°): “20. Facilitar o proporcionar información reservada que, por su condición o cargo de fiscal, conoce”.

Como se recuerda, la Fiscalía le dio al ministro Santiváñez un plazo de 48 horas para que entregue el chip y el acceso a su cuenta de iCloud, luego que su defensa entregara un equipo celular vacío y sin información como parte de la investigación que se le sigue por presunto abuso de autoridad.

En la providencia N° 70, emitida el 14 de enero, se precisó que el ministro investigado tenía ese plazo luego de ser notificado.

FILTRACIÓN A LA PRENSA



El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reiteró este viernes que la denuncia que ha presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, es por la supuesta filtración a la prensa de la disposición del Ministerio Público en la que se le pedía entregar su cuenta iCloud y el chip de su celular, en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

En ese sentido, Santiváñez Antúnez exigió a la JNJ la suspensión del cargo de Espinoza Valenzuela por, según dijo, supuestamente haber infringido el reglamento disciplinario del Ministerio Público.

«Todos los funcionarios públicos estamos sometidos a un principio que es el principio del derecho disciplinario, [que] establece claramente que una persona incurre en una falta disciplinaria por acción, omisión o extralimitación de facultades. En este caso, todos los miembros del Ministerio Público, empezando por la fiscal de la Nación hasta el último fiscal del país, se encuentran sujetos y subordinados a un reglamento, llamado Reglamento Disciplinario del Personal del Ministerio Público, [que] se encuentra ratificado por la JNJ», señaló.

«Sucede que en los artículos 46, 47 y 48 [se] señala expresamente que todas las investigaciones son reservadas, y no solamente son reservadas, sino también todos los actos procesales que se llevan a cabo dentro de las investigaciones. Aquel fiscal que eluda esa responsabilidad tiene una sanción disciplinaria y que puede venir desde la separación hasta cualquier tipo de cualquier otra sanción que pueda establecer la JNJ», agregó.

El ministro del Interior indicó que «si claramente el reglamento disciplinario de la JNJ y el Ministerio Público refiere expresamente que ningún fiscal puede compartir información reservada de un procedimiento que se encuentra bajo su jurisdicción, ¿qué hace la fiscal de la Nación repartiendo a todos los medios la disposición 70, donde resolvía cuestiones vinculadas a la solicitud de un iCloud e incluso, en dicha disposición, haciendo público mi teléfono celular».

EXIGE SANCIÓN A JNJ

«La conducta está claramente establecida, claramente prevista y la infracción está cometida. Entonces, en el ejercicio legítimo de mi derecho, he formulado la denuncia correspondiente ante la demostración, porque me he permitido acompañar todas las imágenes de todos los medios de comunicación que, simultáneamente, pasaron la disposición 70 a los minutos que esta había sido emitida, sin que aún me hubiera sido notificada, como medio probatorio», aseveró.

Además, el ministro Santiváñez indicó que interpondrá otras tres denuncias ante la JNJ.

«En este caso, lo que espero y exijo de la JNJ no solamente es el inicio del proceso disciplinario, sino la suspensión como fiscal de la Nación de la señora, porque está absolutamente demostrado el ilícito disciplinario […]. Y esta es parte de la primera denuncia que he formulado, porque estoy interponiendo otras tres más”, anunció.

LIO POR NO ENTREGAR CLAVE DE CLOUD

El proceso contra Santiváñez inició luego de que la Fiscalía de la Nación ordenara la entrega de su cuenta iCloud y el chip de su teléfono celular en el marco de las indagaciones por presunto abuso de autoridad. La disposición fiscal indicaba que la información almacenada en la nube podría ser clave para esclarecer los hechos ocurridos en el periodo investigado.

El Ministerio Público había solicitado previamente la entrega voluntaria de estos datos, y en diciembre de 2024, la defensa del ministro entregó el dispositivo requerido. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que el equipo había sido restablecido y no contenía información. Por ello, insistió en la entrega de la cuenta iCloud y su contraseña.

Ante este requerimiento, Santiváñez rechazó la solicitud, argumentando que su clave de acceso permitiría a la Fiscalía obtener información más allá del periodo investigado. “No voy a entregar mi clave de iCloud porque así se podría acceder a toda mi información”, sostuvo.

En respuesta, el Ministerio Público emitió un comunicado asegurando que la extracción de datos se limitaría al periodo investigado y que el acceso a la información no vulneraría los derechos fundamentales del ministro.

Mientras la investigación sigue su curso, la denuncia presentada por Santiváñez ante la JNJ añade un nuevo capítulo a la confrontación entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación, con posibles implicancias en la estabilidad de ambas instituciones.