Congreso bloquea canales de provincia:en busca de favorecer a cableras limeñas de AFIN (Movistar, Claro, etc.)

-Monopolio de cableras limeñas perjudica a medios locales. Por eso la Comisión de Transportes del Congreso busca evitar aprobación de PL 2844 orientado a la televisión regional que busca incluir 2459 canales locales en la programación de cable.

En el Perú, la televisión por suscripción ha sido históricamente dominada por las grandes cableras de Lima, dejando fuera de sus parrillas a más de 2 459 canales locales de distintas regiones.

Esta situación ha generado una brecha informativa que perjudica a millones de peruanos. Para corregir esta exclusión, el Proyecto de

Ley N.° 2844-2022-CR propone garantizar el derecho de los medios locales a ser transmitidos en las operadoras de cable, asegurando así una mayor pluralidad en la oferta televisiva del país.

Actualmente, el 70 % de la población peruana vive fuera de Lima, pero

la televisión de pago sigue priorizando contenidos de la capital. Mientras los canales limeños facturan 250 millones de dólares al año,

los medios locales apenas alcanzan los 20 millones de soles, reflejando un modelo de exclusión que favorece la concentración mediática y atenta contra el derecho a la información de las regiones.

El Proyecto de Ley plantea dos medidas fundamentales: el Artículo 21-A, que establece el derecho de los medios locales a ser incluidos en la parrilla de las cableras; y el Artículo 21-B, que prohíbe cualquier alteración en la señal transmitida. Estas disposiciones buscan corregir la discriminación histórica de los medios regionales y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a noticias, cultura y entretenimiento

de su propia comunidad. Frente a esta iniciativa, las cableras (Movistar, Claro, Direct Tv, entre otras), agrupadas en torno

a AFIN (Asociación para el Fomento de la Industria Nacional), de corte generalmente mercantilista, han argumentado que la ley “impone contenido”, una afirmación que no se sostiene.

A pesar de lo que pudiera pensarse, en países como México, Chile y Colombia, el sistema Must Carry ya garantiza la inclusión de medios locales en la televisión por cable, sin que esto haya significado

una intromisión del Estado en la programación.

Otro argumento en contra es la supuesta inviabilidad técnica de la medida. Sin embargo, las mismas cableras que se oponen ya

incluyen cientos de canales sin dificultades. Además, tecnologías como IPTV permiten la incorporación de nuevas señales sin afectar

la infraestructura existente. La verdadera razón detrás de la negativa de las cableras es la protección de sus intereses comerciales en Lima.

También se ha afirmado que la inclusión de medios locales afectará la libre competencia. Esta postura es contradictoria, ya que actualmente son las propias cableras las que deciden arbitrariamente qué señales transmitir, beneficiando exclusivamente a los medios limeños. Más bien, el Proyecto de Ley 2844 corrige esta distorsión y promueve una competencia más justa entre todos los actores del sector.

Otro de los mitos difundidos es que la medida provocará un aumento en los costos para los usuarios. No obstante, la experiencia de otros países con Must Carry demuestra que no ha habido incrementos en

las tarifas. La inclusión de canales locales no representa una carga económica significativa para las operadoras, sino una cuestión de voluntad para garantizar la pluralidad informativa.

Las cableras más pequeñas han sido utilizadas como excusa para rechazar el proyecto, cuando en realidad el mercado es controlado por tres grandes empresas que han decidido qué contenido se transmite y cuál no. Las operadoras minoristas, que a menudo sí incluyen señales locales, se han visto presionadas por las grandes corporaciones para seguir sus lineamientos.

El derecho a la información debe prevalecer sobre los intereses comerciales de las cableras. Es inaceptable que en un país con tanta diversidad cultural y geográfica, los peruanos en las regiones

no puedan ver los medios de su propia comunidad. La centralización de la oferta televisiva refuerza la invisibilización de las provincias y limita el acceso a contenidos locales. El Proyecto de Ley 2844 no genera sobrecostos ni requiere infraestructura adicional; solo exige que las cableras cumplan con su obligación de respetar la pluralidad informativa.

Esta es una oportunidad para democratizar el acceso a la información en el país y corregir la injusticia que por décadas ha marginado a los medios regionales. Las cableras no puedenseguir decidiendo qué pueden ver los peruanos. Es momento de garantizar que la televisión por suscripción refleje la diversidad del país y no solo los intereses comerciales de Lima. La aprobación de esta ley sería un paso crucial para fortalecer la descentralización y hacer justicia para los medios locales. Al respecto, la presidenta de la Confederación Nacional de Radio y Televisión, Cinthia Ramírez, expuso ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones que la inclusión de los medios locales en la televisión por cable no solo es equitativa, sino que también constituye un derecho a la información.