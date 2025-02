Seguridad y salud para San Luis, afirma en entrevista el alcalde Ricardo Pérez

By

Alejandro Arteaga

-Varios distritos de Lima son sacudidos por la delincuencia ¿cómo está San Luis en el tema de seguridad?

-Desde que iniciamos la gestión nos propusimos como meta darle seguridad a nuestros vecinos. Nosotros encontramos solo 8 serenos, encontramos cámaras malogradas, serenos sin equipos y trabajaban doce horas. Hoy tenemos más de 130 serenos, todos con chalecos antibala, trabajan en tres turnos y respetamos las ocho horas laborales. Hemos comprado motos más las doce motos que nos dio Lima metropolitana, a través del alcalde Rafael López Aliaga. San Luis está entre los seis distritos con menos inseguridad.

-En el caso de las extorsiones, ¿Ud., conoce si hubo o hay este tipo de delitos?

-Si ha habido, pero hemos actuado rápido. Uno de los factores por el que tenemos una baja incidencia de delitos es porque hemos cerrado las cantinas. Aquí hemos encontrado más de 26 cantinas, veinte hemos cerrado. Las otras seis continúan por insistencia o por denuncias que nos han hecho por abuso de autoridad y tenemos que seguir el proceso respectivo. Esa es una estrategia que estamos usando para bajar el índice delictivo. Recuerda que una cantina trae gente de mal vivir y es escenario de grescas. Las extorsiones cuando ha habido, tanto en la Av. San Juan en el mercado de Los Plataneros y en Rosa Toro, con otros negocios, nos han comunicado y hemos entrado a trabajar con Seguridad del Estado, el Escuadrón Verde y los dos comisarios de San Luis y La Victoria. Tenemos una muy buena articulación con la Policía y los vecinos.

-Ud. ha planteado que se prohíba que dos personas viajen en moto?

-Nosotros hemos hecho una propuesta que se suma a las propuestas que han hecho otros alcaldes referente a la no circulación de motos con dos personas. Pero nosotros después de haber hecho un análisis de los delitos, vemos que el tema viene con el empleo de la moto lineal, pero de hombres. O sea son dos varones los que atentan contra la ciudadanía. Estadísticamente está comprobado, no es un varón con una mujer o con un niño. Lo que tratamos es de no afectar el traslado de personas, de un papá o una mamá con su hijo por ejemplo. La propuesta es prohibir que vayan dos varones en moto y está dirigida al Congreso de la República y también lo vamos a plantear al ministerio del Interior.

-¿Nos mencionó la llegada de una ambulancia a San Luis?

-En la seguridad hemos y estamos cumpliendo con los vecinos, en salud nos ha servido mucho realizar, el 2023, una feria internacional de embajadas. Estuvieron 23 embajadas en la Videna, el año pasado estuvieron 30 embajadas por ejemplo de México, España, Inglaterra, Italia, y como le decía nos sirvió para estrechar lazos de amistad con embajadas como de la India y Korea. Precisamente viajé a este país y traje una ambulancia donada, hace veinte días fue desaduanada y dentro de poco entrará en funcionamiento. Esa ambulancia será solo para San Luis y los vecinos podrán ser atendidos gracias a un convenio con el SAMU.

-¿Su gestión reforzará la atención médica en el distrito?

-Si. Tenemos la donación del local ubicado en la cuadra 8 de la Av. San Juan denominado Comité Cívico de San Luis que por casi 50 años estuvo administrado por un grupo de adultos mayores. Estos señores se reunieron y luego donaron el local a la municipalidad. Hoy en día ese local es municipal y está inscrito en Registros Públicos. Allí funcionará un piloto de salud mental y un centro médico municipal que estamos trabajando. Está también el velatorio municipal que estará en la Av. Nicolás Arriola y a partir del otro mes estamos empezando el despistaje de anemia, análisis de glucosa, colesterol, todos gratuitos y utilizando la ambulancia, vamos a recorrer colegios y calles.

-¿Van a crear una compañía de bomberos en San Luis?

-Si. La compañía de bomberos ya tiene su espacio será en la Av. Circunvalación con Nicolás Ayllón . Esta compañía de bomberos, a través de la presidencia del Comité de Damas que dirige mi esposa y un grupo de empresarios, van a empezar a generar ingresos para iniciar la construcción de esta compañía. Ya tengo los contactos en Korea para conseguir la ambulancia y una bomba. Trabajamos por la seguridad, salud y orden.

CENTRO MATERNO INFANTIL

“Hemos hecho ingresar al Centro de Salud de San Luis al programa MIL, que es un programa del Gobierno para la remodelación de los centros de salud. Este centro de salud se convertirá en un Centro Materno Infantil”.