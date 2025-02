En la mira:Fiscal José Domingo Pérez seguirá investigado por desbalance presupuestal

By

Corte Suprema rechazó pedido de fiscal José Domingo Pérez para evitar INVESTIGACIÓN en su contra por presunto enriquecimiento ilícito iniciada por el propio Ministerio Público.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aprobó en diciembre el inicio de una investigación preparatoria al fiscal José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez continuará afrontando la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó una tutela de derechos que presentó el magistrado para que se ordenara al Ministerio Público el cese de dicha investigación.

El tribunal supremo declaró “infundado” el recurso de apelación que presentó el fiscal Pérez Gómez para que se revoque la resolución que emitió el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, el 26 de abril del 2024, en la que había rechazado está

tutela de derechos. En su recurso de apelación, el fiscal José Domingo Pérez Gómez precisó que dicha resolución vulneró el debido proceso respecto al principio de intericción a la persecución múltiple y el principio de legalidad procesal al estarse investigando hechos que fueron archivados en su oportunidad por la Fiscalía de la Nación, que en esta segunda investigación se incluyó un vehículo motorizado, que no se señaló como la adquisición de un bien mueble (registrable) es un nuevo elemento de convicción desconocido en el caso,

entre otros argumentos. No obstante, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín resolvió confirmar la resolución apelada al precisar que eeste caso no existe una doble persecución penal, ya que la compra de dicho vehículo fue lo que motivó el inicio de la presente investigación respecto a cómo se explicaría su adquisición si el encausado se encontraría cancelando la garantía hipotecaria de un departamento y un estacionamiento, cuyas adquisiciones fueron materia de investigación en otra carpeta fiscal.

El 15 de diciembre del 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó que su despacho aprobó el inicio de una investigación preparatoria al fiscal José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en atención a una pericia que da cuenta sobre un supuesto desbalance patrimonial, por lo que se llevarán a cabo varias diligencias al existir observaciones de la parte denunciada.