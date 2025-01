Exmagistrado del Tribunal Constitucional condenado por agresión a su esposa

ELOY ESPINOSA SALDAÑA insultó y empujó a Rosa Montero provocándole lesiones y daño psicológico

El exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa Saldaña, ha sido condenado por el Poder Judicial a un año de prisión por agredir físicamente a su esposa, Rosa María Montero Musso. La sentencia, emitida en primera instancia, también impone una multa de más de 24,000 soles y una reparación civil de 500 soles a favor de la víctima.

Los hechos se remontan al 28 de enero de 2023, cuando, según el expediente judicial, Espinosa Saldaña agredió a su cónyuge durante la administración de una inyección de insulina. Al romperse la aguja, el exmagistrado reaccionó violentamente, insultándola y empujándola contra el marco de una puerta, lo que le causó lesiones en el

brazo izquierdo.

En febrero de 2023, Rosa María Montero brindó una entrevista al programa Panorama, donde detalló las agresiones psicológicas y físicas que sufrió durante años. Entre lágrimas, expresó: “He vivido un calvario, si he salido es porque no aguanto más y tengo miedo. Estoy muy asustada porque él tiene poder y contactos y yo no tengo nada de eso”. La jueza Fabiola Anamaria Mateo Romero, del Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima, encontró culpable a Espinosa Saldaña del delito de agresiones contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente lesiones corporales en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La pena privativa de libertad de un año fue convertida en 365 días multa, equivalentes a 24,272.50 soles.

Además de la multa y la reparación civil, la sentencia prohíbe al exmagistrado acercarse a la víctima por un año, como medida de protección para Rosa María Montero. Esta disposición busca salvaguardar la integridad física y emocional de la agraviada.

La condena ha generado diversas reacciones en la opinión pública. Algunos sectores consideran que la pena impuesta es insuficiente y que decisiones judiciales como esta solo alientan la violencia contra la mujer. La congresista Patty Chirinos expresó en sus redes sociales: “Con decisiones judiciales como esta —prisión suspendida y una reparación civil de S/ 500— solo se alienta a la violencia contra la mujer”.

Espinosa Saldaña fue miembro del Tribunal Constitucional del Perú, órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y la defensa de los derechos fundamentales. Su condena por violencia

familiar pone en entredicho su trayectoria y ha generado un debate sobre la integridad de quienes ocupan altos cargos en el sistema judicial.

Este caso pone de relieve la problemática de la violencia doméstica en el país, especialmente cuando los agresores ocupan posiciones de poder. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables, en los últimos años se ha registrado un incremento en las denuncias por violencia familiar, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y sanción. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han manifestado su preocupación por la sentencia y han exigido una revisión de la misma en instancias superiores.

Consideran que penas más severas podrían disuadir futuros actos de violencia y enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia este tipo de conductas. Por su parte, el Colegio de Abogados de Lima ha emitido un comunicado en el que rechaza cualquier acto de violencia y enfatiza la importancia de la ética y la conducta intachable en

el ejercicio de la profesión jurídica. Asimismo, han señalado que estarán atentos al desarrollo del caso y a las posibles apelaciones que puedan presentarse.

Espinosa Saldaña aún tiene la posibilidad de apelar la sentencia. De hacerlo, el caso pasaría a una instancia superior, donde se revisaría la condena y las pruebas presentadas. Mientras tanto, la prohibición de acercarse a la víctima y las demás medidas impuestas por el juzgado permanecen vigentes.

Este caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar programas de rehabilitación para agresores, con el fin

de prevenir la reincidencia y promover una cultura de respeto y equidad de género.

Expertos en psicología y derecho señalan que, además de las sanciones penales, es fundamental abordar las causas subyacentes de la violencia.

La sociedad peruana enfrenta el desafío de erradicar la violencia de género y garantizar la protección de las víctimas. Casos como el de Espinosa Saldaña evidencian la urgencia de fortalecer el sistema judicial y las políticas públicas para asegurar que no haya impunidad y que se brinde justicia a quienes han sufrido agresiones. En conclusión, la condena de Eloy Espinosa Saldaña por agresión a su esposa marca un precedente en la lucha contra la violencia familiar en el Perú. Sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias y desafíos que aún persisten en el sistema judicial y en la sociedad en general para abordar y erradicar este flagelo.