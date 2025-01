Poder Judicial: Janet Tello pide a Dina Boluarte evitar mensajes ignominiosos a instituciones y reitera unidad contra crimen

By

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, pidió evitar calificativos o mensajes ignominiosos que desacrediten a las instituciones, en referencia a lo expresado por la mandataria Dina Boluarte Zegarra contra el sistema de justicia.

Así lo expresó desde la ciudad de Cajamarca, donde tras presidir la ceremonia por el 163° Aniversario de la Instalación de la Corte de Cajamarca, reiteró su llamado de unidad para luchar con eficacia contra la delincuencia.

“Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad (…) “¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso?, ¿qué hacemos con eso, cuál es el mensaje a la población?”, expresó.

La autoridad judicial refirió que en el combate a la criminalidad sostiene reuniones con representantes de instituciones público y privadas para, tal como sucedió en Trujillo, tratar la seguridad de los locales del sistema de justicia y de los magistrados del país luego de un atentado contra un local de la Fiscalía.

“En La Libertad, hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia; no echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad, pero es mirar de aquí para adelante”, refirió.

Mesas de trabajo

Tello Gilardi sostuvo que su gestión impulsa mesas de trabajo para fortalecer las unidades de flagrancia y tiende puentes con las instituciones públicas y privada, que incluye a las rondas campesinas, porque “es momento de unión, no de desunión, no es momento de expresar adjetivos calificativos contra nadie”.

Asimismo, instó a actuar como agentes de cambio para mejorar nuestro país y rechazar la delincuencia organizada, “con atentados que nos están poniendo en vilo”.

La jueza suprema brindó estas declaraciones tras la ceremonia por el 163° Aniversario de la Instalación de la Corte de Cajamarca, ciudad donde además inauguró la Feria: «Día de la Justicia Inclusiva: Construyendo Puentes de Esperanza», promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad.

Contra impunidad

En otro momento, Tello Gilardi ratificó el compromiso de su gestión para luchar contra la impunidad y anunció que la Comisión Especial de Alto Nivel del Poder Judicial, que evalúa las normas promovidas por el Congreso, emitirá sus conclusiones la próxima semana.

“Como presidenta de un poder del Estado, estamos absolutamente comprometidos para revertir la situación de impunidad en el país, comprometidos con plantear desde un análisis crítico sobre las normas que consideramos no van a reforzar el sistema de justicia especialmente en el ámbito penal”, recalcó.

Así la jueza suprema consideró que cualquier opinión crítica contra la institución judicial por parte de algún funcionario es “porque hay desconocimiento de lo que hace cada jueza y juez a nivel nacional; sí puede haber errores, pero esto no afecta la labor de todo un poder del Estado, porque hay jueces que trabajan 24 horas en la lucha contra la delincuencia, la impunidad y violencia en los hogares”.

“El Poder Judicial tiene el Subsistema de Flagrancia, el de Módulos de Justicia Especializada Contra la Violencia hacia la Mujer y de Extinción de Dominio, pero cuando los poderes que requieren mirarnos no lo hacen, vienen estas opiniones que no reflejan el trabajo que hacemos”, resaltó.

Tello Gilardi recalcó, asimismo, que el Poder Judicial del Perú es reconocido a nivel de la región iberoamericana como “el país de vanguardia” siendo distinguido por diversas iniciativas a favor de la población vulnerable, por lo que expresó su optimismo en el porvenir de la institución judicial.

“El Poder Judicial de un país que va a delante que otros países en la implementación de las normas que permite el acceso a la justicia a personas y poblaciones vulnerables, así el año pasado recibimos un premio de la Cumbre Judicial Iberoamericana”, afirmó.