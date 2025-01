La Champions League determina el miércoles a los clasificados a siguientes fases

La última fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League se vivirá al rojo vivo, puesto que varios equipos buscarán sellar su pase a octavos de final de manera directa, mientras que otros intentarán llegar a dieciseisavos de final y otros quedarán eliminados.

Con el nuevo formato en la Fase de Liga, muchos equipos considerados ‘grandes’ se han visto complicados, entre ellos el Real Madrid que si bien está en zona de eliminatorias, no ha logrado asegurar su pase directo a octavos.

Así también, el PSG, Juventus y Bayern Múnich están en la misma situación, mientras que el Manchester City está obligado a ganar sino quedará fuera del torneo.

Por su parte, Liverpool y Barcelona son los que están seguros en octavos de final, a ellos pueden sumarse clubes como Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, A.C. Milán, entre otros dependiendo de los resultados de hoy miércoles.

Los 18 compromisos se jugarán a las 3:00 p.m. (hora peruana), por lo que la atención estará puesta en todas los escenarios.

A continuación la lista de partidos:

PSV vs Liverpool (Philips Stadion). Bayern Múnich vs Slovan Bratislava (

Allianz Arena). Borussia Dortmund vs Shakhtar (Signal Iduna Park). Leverkusen vs Sparta Praga (Estadio Bay Arena). Girona vs Arsenal (Estadio Montilivi). Barcelona vs Atalanta (Estadio Montjuic). Brest vs Real Madrid (Estadio de Roudourou). Manchester City vs Brujas (Etihad Stadium). Young Boys vs Estrella Roja (

Stade de Suisse). Lille vs Feyenoord (Estadio Pierre-Mauroy). Juventus vs Benfica (

Estadio Juventus). Aston Villa vs Celtic (Estadio Villa Park). Dinamo Zagreb vs Milán (Estadio Maksimir). Inter vs Mónaco (Estadio San Siro). Sturn vs Leipzig (Wörthersee Stadion). Salzburg vs Atlético de Madrid (Red Bull Arena de Salzburgo). Sporting de Lisboa vs Bolonia (Estadio José Alvalade). Stuttgart vs PSG (

Mercedes-Benz Arena).