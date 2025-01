Selección Peruana se juega última carta de seguir en carrera ante Venezuela en el Sudamericano Sub 20

By

Se juega el todo o nada. La Selección Peruana afronta esta noche su segundo partido del Campeonato Sudamericano Sub 20, enfrentando a la anfitriona Venezuela, con la obligación de ganar los tres puntos, para no quedar eliminado de llegar al Hexagonal Final, por los cupos al Mundial de la Categoría a efectuarse en Chile. La contienda se jugará desde las 6:30 p.m. (hora peruano) en el Estadio Metropolitano de Lara-Barquisimeto.

Ambos seleccionados vienen de caer en la fecha inaugural. La Blanquirroja ante Paraguay y la “Vinotinto” frente a Chile, ambos por el marcador de 2-1. Ello hace que el cotejo de ambos sea de descarte, pues incluso un empate los dejaría con pocas chances de clasificarse.

José “Chemo” del Solar, el técnico de la Bicolor, no haría variante en relación al once que arrancó ante los guaraníes, apostando por Juan Pablo Goicochea y Víctor Guzmán en la ofensiva, teniendo a Max Loren Castro como apoyo en la volante para generar los avances a campo rival. Una alternativa de meterse al equipo titular será Bassco Zoyer, pero lo más probable es que no se produzca cambio alguno. A primera hora, se medirán las selecciones de Chile y Uruguay (que debuta), tocándole descansar a Paraguay.

ALINEACIONES:

PERÚ: Falcón; Astudillo, Villacorta, Posito, Amasifuen; Rojas, Wisdom, Cruz, Castro Goycochea y Guzmán. DT: J. del Solar.

VENEZUELA: Aspajo; Suarez, Raap, Tamayo, Milani; Castillo, Profeta, Vegas, Quieto; Andrade y Martínez. DT: R. Valino.

ESCENARIO: Estadio Metropolitano de Lara-Barquisimeto