Esposa de Susel Paredes vendió a Qali Warma: Los Aljovín Losada competían con Frigoinca del MIDIS

LOS ALJOVÍN DE LOSADA, mediante su empresa familiar Esmeralda

Corp, vendieron más de 130 toneladas de conservas a Qali Warma

Una reciente investigación ha sacado a la luz que la empresa Esmeralda Corp, propiedad de la esposa y cuñados de la congresista caviar Susel Paredes, vendió más de 130 toneladas de conservas al programa estatal Qali Warma durante el año 2024.

Esmeralda Corp, fundada en 1991, es una empresa familiar en la que participan los hermanos Aljovín de Losada, entre ellos Gracia María Francisca Aljovín de Losada, esposa de Susel Paredes. La compañía comercializa productos en conserva bajo la marca Finka Food y ha competido directamente con otras empresas en licitaciones de

Qali Warma.

La controversia surge debido a que, en su declaración jurada de intereses, la congresista Paredes no mencionó a su esposa ni a sus cuñados, quienes mantienen vínculos comerciales con el Estado. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de

intereses y la transparencia en la información proporcionada por la parlamentaria. Gracia María Francisca Aljovín de Losada es una de las accionistas de Esmeralda Corp. En el 2016, ella se casó en Estados Unidos con la hoy congresista Susel Paredes y desde entonces las dos abogadas han iniciado una lucha por inscribir su matrimonio en el Perú. Sin embargo, no se entiende por qué la parlamentaria no la consigna en su declaración jurada de intereses, tampoco a ninguno de sus cuñados.

La congresista Susel Paredes ha sido una figura pública destacada por su activismo en temas de derechos humanos y transparencia. Sin embargo, la omisión de información relevante en su declaración jurada de intereses ha generado críticas y pedidos de aclaración por parte de diversos sectores políticos y de la sociedad civil.

Hasta el momento, Paredes no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas revelaciones. Se espera que las autoridades competentes investiguen el caso para determinar si hubo alguna irregularidad o conflicto de intereses en las transacciones realizadas entre Esmeralda Corp y el programa Qali Warma.

Cronología

del caso

1991: Fundación de Esmeralda Corp por los hermanos Aljovín

de Losada.

2016: Susel Paredes y Gracia María Francisca Aljovín de Losada contraen matrimonio en Estados Unidos.

2021: Esmeralda Corp es inhabilitada para licitar con el sector

público.

2024: A pesar de la inhabilitación, Esmeralda Corp vende más de 130 toneladas de conservas al programa Qali Warma.

Antecedentes

El programa Qali Warma, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tiene como objetivo brindar alimentación de calidad a niños y niñas en edad escolar. En los últimos años, diversas empresas han competido por proveer productos alimenticios a este programa, entre ellas Esmeralda Corp y Frigoinca.

La situación se torna más compleja debido a una carta póstuma del empresario Nilo Burga, exdueño de Frigoinca, quien acusó a la exministra del Midis, Cayetana Aljovín Gazzani, de conspirar en su contra. Burga mencionó que los sobrinos de Aljovín Gazzani, propietarios de Esmeralda Corp, habrían buscado beneficiarse en las licitaciones de Qali Warma.

Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, así como la

necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar posibles actos de corrupción o favoritismo en las contrataciones estatales.