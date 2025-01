Alianza Lima cerró con derrota ante Morón 2-1 su gira por Argentina

By

En su tercer partido de su gira por Argentina, que su fue reglamentario de 90 minutos, Alianza Lima en su peor presentación, cayó por 2-1 ante Deportivo Morón equipo de la Primera “B” del fútbol “gaucho”, resultado que fue engañoso, lo más preocupante es que a nivel colectivo e individual no hubo nada por rescatar, a pocos días de debutar en la Fase Previa de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay.

Sin Paolo Guerrero, que pidió permiso al técnico Néstor Gorosito para viajar a Brasil por motivos personales, el once inicial que mando el guía argentino, fue una remora en los 45’ iniciales, ya que fue superado largamente por su rival, que se quedó corto con los dos goles a cargo de Yair González a los 12’ y 33’.

Cuando más parecía que llegaría el tercero de Morón, en un esporádico ataque íntimo, el ecuatoriano Eryk Castillo cedió el balón a Pablo Lavandeira para mandar el balón a la red. El 2-1 era un resultado engañoso. A los 33’ salió lesionado el lateral argentino Enríquez entrando en su lugar Huamán.

Para el complemento, no hubo mucho por destacar, ya que el rendimiento de Alianza Lima no mejoró en nada, y más bien sobre el final se fue expulsado el ecuatoriano Eryk Castillo por agredir a un rival.. Mucho por mejorar en los partidos que le quedan con LDU en Quito y The Strongest en Lima (amistosos), antes del debut copero en Asunción ante Nacional de Paraguay.

ALINEACIONES:

DEPORTIVO MORÓN: Salvá (Finochetto); Cabrera (Ulivarri), Cortave (Lorenzón), Zárate (Laza), Livera (Vaquero); Franco (Burruchaga), Ballini (G. González), Bittolo (Lauro), Y. González (Huertas); Costantino (Roncarolo) y Sanguinetti (Báez) .DT: W. Otta.

ALIANZA LIMA: Viscarra (Campos); Enríquez (Huamán-J. Castillo), Zambrano, Garcés, Trauco (Lagos); Archimbaud, Noriega (Aguirre), Lavandeira; Quevedo (d’ Arrigo), E. Castillo y Cantero (Succar). DT: N. Gorosito.

ESCENARIO: Estadio Nuevo Francisco Urbano