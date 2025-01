Acuña se le voltea a Dina y exige un plan concreto de seguridad

By

EL GOBERNADOR DE LA LIBERTAD critica la inacción del Gobierno y

exige medidas inmediatas frente a la inseguridad.

César Acuña, gobernador de La Libertad, lanzó fuertes críticas al Gobierno de Dina Boluarte por lo que considera una falta de compromiso para abordar la creciente inseguridad en su región. En un tono enérgico, Acuña señaló que los ciudadanos están viviendo en incertidumbre mientras el Ejecutivo no implementa soluciones efectivas para frenar la delincuencia.

El líder de APP aseguró haber dialogado con ministros y la presidenta, reclamando medidas inmediatas, pero lamentó la ausencia de cambios en los servicios de inteligencia, que considera cruciales para garantizar la seguridad. Además, insistió en que el control de la región debería estar en manos de las Fuerzas Armadas, una propuesta que lleva planteando desde el año pasado y que aún no se ha materializado.

Acuña también destacó que se han tomado algunas decisiones recientes, como el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero calificó estas acciones como tardías. Criticó la falta de liderazgo en la gestión de recursos e inteligencia, advirtiendo que la inacción podría empeorar la situación de inseguridad.

Finalmente, el gobernador comparó el panorama actual con las épocas más críticas de violencia en el país, recordando los años ochenta y noventa. Acuña demandó una respuesta contundente por parte del Gobierno, señalando que la población ya no puede esperar más ante la amenaza constante de la delincuencia.