Aperturan investigación penal contra magistrada que condenó a Vladimir Cerrón

JUEZA SUSAN CARRERA TUPAC YUPANQUI fue denunciada penalmente ante la Fiscalía de Junín por el delito de prevaricato y encubrimiento personal agravado.

La Quinta Fiscalía Superior Penal de Junín del distrito fiscal de Junín dispuso iniciar investigación penal contra la jueza Susan Carrera por haber ordenado la libertad del ex alcalde del distrito de Cochas de la provincia de Concepción Willliams José Maraví Lizárraga quien estuvo internado en el centro penitenciario de la provincia de Huancayo y contaba con una sentencia condenatoria firme.

El hecho perpetrado se habría dado al momento de dar libertad a otros sentenciados, a saber: Abraham Huamán Aliaga, Dionisia Rosa Aguirre Gaspar y Widmar Candia Álvarez. Los mencionados estuvieron privados de su libertad, pero, tras haber interpuesto sus recurso de casación contra la sentencia emitida por la jueza Susan Carrera, la Corte Suprema revocó su sentencia mal emitida y ordenó la absolución de los afectados, motivo por el cual la jueza Carrera se vio obligada a darles libertad a los condenado, con excepción de Williams José Maraví Lizárraga, el ex alcalde que debería de seguir purgando condena, sin embargo la susodicha jueza Susan Carrera le habría dado libertad de modo indebido.

La investigación iniciada contra la jueza es por una plazo de sesenta días y se ordenó recabar el informe de descargo a la jueza denunciada, además se mandó recabar copias certificadas de todo el expediente judicial para ser analizado por el fiscal superior a cargo Boris Espejo Olivera. Por el bien del sistema de justicia, se espera que el fiscal a cargo cumpla con su labor de forma imparcial y en su oportunidad acuse a la jueza denunciada.

El sistema de justicia en el Perú requiere ser fortalecido. No es posible que una jueza condene y prive de su libertad a las personas para que después de varios años se les declara inocentes. Eso es atroz para el poder judicial donde se ejerce la administración de la justicia. Jueces como Carrera Tupac Yupanqui no deberían ejercer más el cargo.