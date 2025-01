Porky ha endeudado a Lima por cinco mil millones de soles

Alcalde descuida laciudad por su sueño de ser presidente.El regidor por Lima Arón Espinoza también criticó que la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur. “Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único

que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás?

Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?”, declaró. Asimismo, el regidor indicó que RLA está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura “obras pequeñas” como escaleras o losas deportivas.

“La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace, para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra”, agregó.

Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a 5 mil

millones de soles. “Nos hemos sobre endeudado, hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldespagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael

López Aliaga, irresponsablemente. Son más de 5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad”, mencionó. El regidor manifestó que el burgomaestre está

pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital. “El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial”, añadió

REGIDOR ARÓN ESPINOZA CALIFICA COMO INCAPAZ A RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y SEÑALA SU DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CAPITAL

