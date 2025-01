El gobierno le da la espalda a la seguridad

By

El magister Dennis Icochea Florián, Vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, considera que hay que actuar con firmeza contra la corrupción.

-¿Porque usted considera que el gobierno de Dina Boluarte le da la espalda a la población en relación al crimen organizado?

-Toda organización criminal para mantenerse en el tiempo necesita de dos instrumentos claves que son la “Corrupción y el Lavado de Activos”. Este gobierno con un Ministro del Interior que se le viene perdonando la vida, prácticamente está creando “El Paraíso del Crimen Organizado en el Perú”.

Al hablar de gobierno me estoy refiriendo al Ejecutivo y al Legislativo porque hay decretos brindados por el Ejecutivo donde debilita la participación del Ministerio Publico; y por otro lado el Legislativo saca otro tipo de normas para debilitar la lucha contra el crimen organizado en el país; pareciera que estuvieran en competencia quien favorece más a la inseguridad ciudadana.

-¿Usted considera que el crimen organizado ya está infiltrado talvez en nuestra política nacional?

-No me gustaría pensarlo así o dar esa conceptualización. Yo creo más bien que es un desconocimiento de la lucha contra el crimen organizado, el país está sufriendo de mucha delincuencia ya sea delincuencia común o delincuencia organizada, asimismo considero que el gobierno debería hacer una “mea culpa” porque adopta medidas populistas que crea más desconfianza en la población y seguimos viendo por los medios de comunicación como cada día siguen asesinando personas, secuestrando empresarios, extorsionando a pequeños negocios, sin que existe una voluntad política con gente especializada en este tipo de delitos.

¿A que se refiere con voluntad política?

-La presidenta Dina Boluarte se comprometió a luchar contra el crimen organizado nacional y transnacional, entonces ella tiene un compromiso con nuestro país, porque la lucha contra la delincuencia no se da en base a discursos sino en base a hechos y realidades del país. Para que el estado enfrente al crimen en general tiene que tener una política seria, con esto no quiere decir que se aumente las penas, eliminar los beneficios penitenciarios o inventar tipos penales, porque para que exista una política de estado contra el crimen siempre debe existir 4 ejes principales como son: la prevención del delito, la interdicción, la seguridad y la rehabilitación es como una mesa con 4 patas que son el soporte para realizar una eficiente labor. La prevención no es solamente del estado sino de todos que es la sociedad en general.

-Las próximas elecciones serán claves en el combate contra el crimen

.-Puedo adelantarme a decir que en el Perú, especialmente en algunas regiones del país, los candidatos que puedan estar postulando en estas próximas elecciones al 2026, puedan estar financiados por bandas organizadas o por organizaciones que trabajan en la minería ilegal, narcotráfico; lo cual si el gobierno no despierta y pone mano dura podríamos llegar hacer un México un Ecuador o una Colombia, donde la delincuencia pone a sus gobernantes y ganan espacios políticos en el país para seguir haciendo su actividad ilícita.