El deporte peruano en peligro

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano, denuncia maniobras del grupo ADA y del congresista Carlos Zeballos.

“Hoy más que nunca el deporte peruano está en peligro”, señala con énfasis el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco, quien agrega que “están presionando a autoridades deportivas, entablan denuncias que luego se caen, realizan campañas a través de redes sociales y desde el Congreso de la República intentaron hacer una ley del deporte a espaldas del deporte peruano”, reafirmando Manyari que “a ustedes, deportistas, su Comité Olímpico siempre los va a defender”.

“ADA es una organización que declara luchar contra la corrupción sin embargo su discurso es contraproducente, puesto que tiene a un exfiscal, Juan Carlos Ticona, condenado por la justicia y que ha purgado cárcel por coimero y tiene a un abogado como Marco Lajara con dos denuncias por abuso de autoridad en Chimbote y presidente del comité electoral de las elecciones de bádminton donde Alberto Munar era candidato a la secretaría general de la misma federación y cuando pidieron los documentos de su lista para presentar tacha, Lajara respondió negándolos”, dijo Manyari.

“Alberto Munar, líder y financista de ADA, me denunció en Fiscalía por crimen organizado y ese caso fue archivado y no ofrecieron disculpas por ello. “Basta ya. El COP ya tomó acciones legales contra los miembros de ADA y el congresista Carlos Zeballos. No pararemos hasta que sean condenados y se ordene por mandato judicial la disolución de ADA”.

“Quisieron promulgar una ley del deporte sin consultar a todos los actores del sistema deportivo nacional. ¿Quiénes fueron? Un congresista como Carlos Zevallos junto a Alberto Munar. Intentaron promulgar un proyecto de ley a espaldas de los deportistas y que nos llevaría a la suspensión internacional por incumplir las normas antidopaje”, agregó.

“El congresista Zevallos quien junto con Munar y un exfiscal sentenciado por corrupto van a diferentes instituciones para hablar sobre la lucha contra la corrupción. Imaginen esto: el congresista Zevallos, un presidente de una organización que dice luchar contra la corrupción y un exfiscal coimero ingresan a una institución para hablar de transparencia, el chiste se cuenta solo”, señaló Manyari.

Para finalizar: “es importante indicar que el tema del Basketball está en camino a la reafiliación internacional para estar este año en los Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 y los Panamericanos Lima 2027. Pero ADA quiere una nueva federación mientras que el COP pide que se cumplan los lineamientos que pide FIBA. Y sobre el bádminton ante la serie de horrores legales y la mala aplicación de los estatutos del Comité Electoral el IPD tiene el marco legal y facultad para restablecer, con liderazgo, la legalidad en la Federación y apoyar a los badmintonistas. Confío en el liderazgo y correcto actuar del IPD”.