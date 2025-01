Continúan irregularidades en el hospital Edgardo Rebagliati

SINDICATO DE TRABAJADORES aún espera pronunciamiento del Contralor Cesar Aguilar, tras graves denuncias por ropa hospitalaria

Pese a los largos meses transcurridos y las continuas denuncias tanto de usuarios de ESSALUD, como del Sindicato de trabajadores del Hospital Edgardo Rebagliati, uno de los más grandes del Perú, hasta la fecha ni el Órgano de Control Institucional del citado

nosocomio, a cargo de las funcionarias Merci Huerta Navarro y Marion Pajuelo

Irribarren ni la Contraloría General de la República a través del área Sub Gerencia de Salud a cargo de Patricia Suarez Bedoya, se han pronunciado oficialmente para aclarar las graves irregularidades en el cumplimiento de los contratos para la ejecución de servicios de lavado y planchado de ropa hospitalaria a cargo de la empresa Lava Quick Express gerenciada por Miguel Drago.

Como se recuerda bien, diferentes medios de comunicación, prensa escrita y TV, acogieron estas denuncias que incluían cifras exactas de los volúmenes de ropa que se manipulaba

y que se reflejaba en facturaciones por más de 7 mil kilos diarios de ropa, cifra que al aparecer las denuncias disminuyeron casi a la mitad, pero súbitamente han vuelto a subir sin ninguna explicación lo que demuestra que no existe control del pesaje por personal ajeno a la empresa es decir de fiscalizadores de la institución hospitalaria que velen por la transparencia de los procesos y por ende de los montos reales que se facturan sin perjudicar los fondos de los asegurados.

AUDITORÍA SIN

RESULTADOS

Además de esta situación, los denunciantes reclaman que una reciente auditoria que debería dar luces sobre los procesos a través de los cuales se le entregó a esta empresa

millonarios contratos de servicios de lavandería de ropa hospitalaria, pese a los cuestionamientos en su contra, aún no publica los resultados de la indagación por lo que la comunidad de usuarios de los servicios del Hospital Rebagliati, es decir pacientes, médicos, etc. esperan que el Contralor General de la República César Aguilar Surichaqui, en uso de sus facultades y responsabilidades funcionales intervenga a la máxima brevedad para aclarar esta grave situación sanitaria.