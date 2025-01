Sacaojos en EsSalud: Extirpan ojos a tres pacientes por negligencia médica

By

EXTIRPAN OJOS A TRES PACIENTES POR NEGLIGENCIA MÉDICA EN HOSPITAL DE IQUITOS. OFTALMÓLOGA CULPABLE CONTINÚA LABORANDO, DENUNCIAN FAMILIARES

De cortar piernas equivocadas y arrojar ancianos de las camillas, ahora dejan ciegos a los asegurados. Presidenta de EsSalud María Elena Aguilar debe renunciar por deficiente gestión.

Incompetencia de nueva acabar. Cinco personas fueron a operarse de cataratas sobre la vista en el Hospital III Iquitos de EsSalud, en Loreto, pero tres de ellas acabaron siendo sometidas a la extirpación de sus ojos. Esta situación, que solo muestra el pésimo cuerpo médico de la aseguradora, merecería la destitución de la presidenta de su directorio, María Elena Aguilar, por el Poder Ejecutivo.

Debido a lo señalado, la oftalmóloga Adriana Angélica Lozano Arcani ha sido acusada de negligencia médica por -presuntamente- causar la pérdida irreversible de la

visión de sus pacientes.

Esto, luego de que -según se cree- haya causado que ellos contrajeran infecciones graves sobre su primer sentido, posiblemente originadas por una fuerte bacteria hospitalaria.

Lita Rengifo Flores, César Vela Cometivos, Jorge Poquiama Woo, Rolando Escobedo Rojas y Olinda Lozano de Chunga presentaron fuertes irritaciones sobre sus ojos tras su cirugía. Los referido fueron derivados -desde Iquitos- hacia el Hospital Rebagliati, en Jesús María. Todos presentaron los mismos síntomas luego de ser intervenidos por Adriana

Lozano Arcani. En Lima, los especialistas tuvieron que volver a operar a tres de ellos y, lamentablemente, extirparles uno de sus globos oculares para salvarles la vida, evitando que la bacteria llegue al cerebro.

El escándalo se desató el pasado 31 de diciembre cuando la enfermera Lita Rengifo Flores (66) comenzó a experimentar fuertes dolores oculares luego de la cirugía con la especialista.

Tras retornar al hospital por el dolor e irritación que no frenaba pese a la medicación, la paciente junto al resto fue derivada al Hospital Edgardo Rebagliati de Lima. Todos manifestaban los mismos síntomas.

INSENSIBILIDAD DE ESSALUD

Aunque expresaron solidaridad con las víctimas y sus familias, el Seguro Social de Salud

(EsSalud) señaló que “se están adoptando las medidas correctivas y sanciones correspondientes, conforme a la normativa vigente”.

“Paralelamente, se ha iniciado una auditoría médica y se ha dispuesto la inmediata separación de los funcionarios responsables del servicio de cirugía del Hospital Ill

Iquitos”, se lee en un comunicado. EsSalud aseguró que los cinco pacientes afectados ya reciben atención médica especializada y prioritaria en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, “bajo un estricto seguimiento, garantizando la evaluación y tratamiento más adecuado para su recuperación”.

“Además, se ha dispuesto un acompañamiento integral a las familias de nuestros pacientes, asegurando apoyo emocional, orientación continua y las condiciones necesarias para su permanencia y bienestar durante todo el proceso de atención médica”, concluyó.

Denuncian lentitud en atención

No obstante el comunicado, los indignados familiares de las víctimas han señalado que no tienen el respaldo de la entidad debido a que la oftalmóloga Angélica Lozano sigue trabajando con normalidad en el Hospital III Iquitos, a pesar de la gravedad de los hechos. Se espera que el Colegio Médico del Perú también se pronuncie. No hay que olvidar que el

Ministerio Público en casos graves de negligencia médica que impliquen daño a la salud o vida de una persona, la denuncia también puede hacerse ante la Fiscalía, que investigará el delito de acuerdo con el Código Penal. Además, una de las hijas del paciente Poquiama Woo denunció en redes sociales la demora en la atención de emergencia a su padre, acusando que, a pesar de la gravedad de la situación, pasaron horas sin recibir ayuda.

“El día que los trasladaron a Lima fueron tan negligentes e inhumanos. Sacaron a esas cinco personas del hospital en medio de la madrugada, sin protección alguna, escondiéndolos del ojo público. Lo más indignante fue la frase dicha por la doctora: ‘No digan que se van al hospital, digan que se están yendo de vacaciones, a pasear’. ¿Quién se va de paseo a un hospital? Y en las condiciones en las que se encontraban”, mencionó.

Frente la inacción de las autoridades, las familias han iniciado procesos judiciales contra la especialista y todas las personas que resulten responsables de este hecho, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas instancias” tanto sanitarias como judiciales.