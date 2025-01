“Koky” Salgado, siempre con los grandes de la música romántica

LaUltima espectáculos

Querido hombre de radio cumple 50 años frente al micrófono y recuerda a sus amigos José José, Juan Gabriel, Armando Manzanero, entre otros.

Él nos habla de ‘La Hora del Lonchecito’ y Leo Dan padrino de su programa. También de la ayuda del Ronco Gamez y más para Diario UNO y La Última Digital



Entrevista y fotos: Kevin Eneque

Jorge Ernesto Salgado Salazar, más conocido como “Koky” Salgado cumple este 2025, 50 años frente al micrófono. En diálogo con Diario UNO y La ÚLTIMA Digital, revela grandes momentos junto a notables cantantes como José José, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Basilio y Dyango. Y también, rememora a su amigo Leo Dan. El artista que partió a la eternidad hace unos días y fue padrino de su sintonizado programa de música del recuerdo: La Hora del Lonchecito.

“Koky”, ¿cómo resumir tus 50 años de vida artística?

Con dos palabras: dicha y gratitud. La dicha de seguir al frente del programa emblemático en música romántica: ‘La Hora del Lonchecito’, a través de radio La Inolvidable. Y la gratitud a todas las personas que me ayudaron en el camino. Mi padre Wilmer Salgado, Don Abraham Zavala y sus hijos, y también a Román “El Ronco” Gámez.

-¿Siempre tuviste la idea de ser locutor?

Mi padre fue fundador de radio Mar y siempre me inculcó el tema de la radio. Sin embargo, como todo adolescente deseaba una profesión. Estudié algunos meses para ingeniero electrónico y lo dejé. Quería ser futbolista, pero un entrenador me dijo que me faltaba cuerpo y talla. Y luego, un amigo me vio condiciones para ser jinete de carreras de caballos. Me animé, fui a probarme al Hipódromo, pero desistí. Me asustó la altura (risas)

-Según tu experiencia, ¿ha progresado nuestra radio?

Lamentablemente no ha progresado. La locución es un arte y quienes están frente a un micrófono tienen la misión de entretener, educar, enseñar. Actualmente se han desvirtuado esos conceptos. Va ganando terreno el contar chistes en doble sentido, hablar lisuras, jergas.

Con dos palabras: dicha y gratitud. La dicha de seguir al frente del programa emblemático en música romántica: ‘La Hora del Lonchecito’, a través de radio La Inolvidable. Y la gratitud a todas las personas que me ayudaron en el camino. Mi padre Wilmer Salgado, Don Abraham Zavala y sus hijos, y también a Román “El Ronco” Gámez. -¿Siempre tuviste la idea de ser locutor? Mi padre fue fundador de radio Mar y siempre me inculcó el tema de la radio. Sin embargo, como todo adolescente deseaba una profesión. Estudié algunos meses para ingeniero electrónico y lo dejé. Quería ser futbolista, pero un entrenador me dijo que me faltaba cuerpo y talla. Y luego, un amigo me vio condiciones para ser jinete de carreras de caballos. Me animé, fui a probarme al Hipódromo, pero desistí. Me asustó la altura (risas) -Según tu experiencia, ¿ha progresado nuestra radio? Lamentablemente no ha progresado. La locución es un arte y quienes están frente a un micrófono tienen la misión de entretener, educar, enseñar. Actualmente se han desvirtuado esos conceptos. Va ganando terreno el contar chistes en doble sentido, hablar lisuras, jergas. José José, Juan Gabriel y Armando Manzanero

-“Koky”, ¿qué recuerdas del último show que ofreció José José en el 2013?

Ocurrió el sábado 16 de febrero. “El Príncipe de la Canción” cumplía años un día después. Asi es que, a las doce de la noche, antes de terminar el concierto, los organizadores lo sorprendieron con una gran torta y junto con el público le cantamos el tradicional Feliz Cumpleaños. Fue una noche inolvidable; él estaba muy emocionado. A pesar de tener deteriorada su salud, sacó adelante su show.

-Y un año después… también presentaste el show de Juan Gabriel.

Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel y llamado “El Divo de Juárez”, se presentó por última vez en Lima el 14 de agosto del 2014 en el Jockey Club. Fue uno de los mejores shows que he tenido la suerte de presentar. Fui testigo de ver a muchas mamitas que, al compás de sus canciones, aplaudían y lloraban.

-¿Es cierto que te ganaron los nervios al estar frente a Armando Manzanero?

(Risas), Si, es cierto. Sucedió en una conferencia de prensa. Cuando me tocó el turno de preguntar, me olvidé las preguntas. Muy nervioso, solamente le dije al artista: ¿de qué le gustaría que hablemos? Él me respondió: “Hablemos de mis hijos”. De inmediato yo contesté: – ¿Qué, me va a reconocer…? Y todos los presentes, incluido Don Armando se echaron a reír. Sin querer rompí el hielo y empezaron a fluir las preguntas.

*Basilio y Dyango

El cantante panameño Basilio también integra la lista de tus presentaciones…

También tuve esa dicha. El cantante falleció en el 2009 víctima de una bronconeumonía. Meses atrás lo presenté en un teatro de Lima. Su problema de salud ya se visualizaba. Se agitaba mucho. Los organizadores del show me pidieron que luego de dos a tres canciones que interpretaba, saliera al escenario para conversar con el público, así él recuperaba fuerzas, tomaba aire. Gracias a Dios se cumplió con el show.

-En tus redes sociales, señalas que, Dyango es tu artista favorito…

¡Imagínate…! Sigo su carrera desde 1969. En su reciente presentación en Lima (mayo del 2023), me invitó a subir al escenario. Yo estaba emocionado. Me acerqué, me abrazó y delante de todo el público dijo que le gustaba mi programa de música del recuerdo. Ese momento ha quedado registrado en las redes, pero con más intensidad en mi mente y mi corazón.

Koky Salgado y Leo Dan

Leopoldo Dante Tévez, ​​conocido como Leo Dan, fue un cantante, compositor y actor argentino que falleció el pasado 1 de enero del 2025. “Koky” Salgado recuerda el primer momento que la vida se encargó de juntarlos.

“Sucedió hace más de 20 años, cuando me dieron la responsabilidad de conducir en radio Mar AM el programa “La Hora del Lonchecito”. Una tarde me percaté de la llegada de Leo Dan para una entrevista en otra radio de la corporación. Tan pronto terminó, lo invité a la cabina y le pedí ser el padrino del programa. Él muy a gusto aceptó y de inmediato me llamó ahijado. Así iniciamos una linda amistad.”

Dato 1:

La Hora del Lonchecito

Conduce: “Koky” Salgado

A través de Radio La Inolvidable (93.7 FM)

De lunes a domingo / de 6 p.m. a 7 p.m.

Dato 2

El Show de “Koky” Salgado

Conduce: “Koky” Salgado, acompañado de “Kike” Vega y con la producción de Víctor Tejada.

A través de Radio La Inolvidable (93.7 FM)

De lunes a sábado / de 6 a.m. a 10 a.m.