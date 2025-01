By

Este lunes 13 llega a Latina » No me dejes», una historia...

Latina sigue apostando por las superproducciones turcas y este lunes 13 llega una historia llena de emociones intensas, traición y descubrimientos que cambiarán la vida de Elif, que después de vivir años creyendo que su matrimonio era perfecto, descubre que su esposo Hakan tenía una hija producto de una infidelidad. Con la llegada de Gunes, la niña que cambiará su destino, Elif se enfrenta a un dilema emocional que pondrá a prueba su capacidad de perdonar, amar y decidir su futuro. Una historia que te tocará profundamente.

“No me dejes”, es una novela que explora la vida de una mujer cuya existencia se ve alterada de manera brutal tras la muerte de su esposo Hakan. Durante años, Elif había vivido con la ilusión de un matrimonio perfecto, pero la tragedia de su fallecimiento le revelará una verdad desgarradora: Hakan tuvo una hija, Gunes, con otra mujer, un secreto que ha estado oculto durante años.

La llegada de Gunes a la vida de Elif desafiará todo lo que ella pensaba sobre su relación y su futuro. Elif se ve atrapada entre el deseo de ser madre y el dolor de la traición. La niña, aunque inocente, se convierte en un recordatorio constante de la infidelidad de su esposo, y Elif se pregunta si es capaz de acogerla y brindarle el amor que ella necesita, o si la herida causada por el engaño será demasiado grande para sanar.

¿Y tú qué harías si descubres que tu vida perfecta se derrumba cuando te dicen que tienes una hija producto de la infidelidad de tu esposo?

Este lunes 13 por Latina no te pierdas “No me dejes”, esta historia conmovedora que te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y el poder de elegir el camino hacia la sanación.